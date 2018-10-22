ЦСКА не заметил потопа. Все мысли — о «Роме»

Проснувшись в понедельник поутру, обнаружил на телефоне пару обеспокоенных сообщений из дому: «Вас не затопило?». Если и затопило, то мы этого не заметили. Полночи в Риме под аккомпанемент грома и подсветку молний хлестал дождь, но, если погода и доставила кому-то неприятности, так только жителям низинных кварталов и обслуживающим их коммунальным службам. «Верхние» районы – а Рим, как известно, основан на семи холмах – от стихии не пострадали.

Игроки с тренерами ЦСКА и сами удивились, наткнувшись в Сети на кадры «наводнения» с федеральных каналов. У живописного парка Боргезе, где остановились в Вечном городе «армейцы», разрушений и подтоплений не наблюдалось. За ночь вода ушли в направлении Тибра – даже луж не осталось. Подготовке к «Роме» ничего не мешает – тренерский план выдерживается неукоснительно.

В столицу Италии москвичи прибыли заблаговременно – не за день до матча, как обычно, а за два. Рассчитывать на пару тренировок на «Олимпико» было бы слишком наивно со стороны штаба. Он и не надеялся. В воскресенье «Рома» гостеприимно приняла российских гостей в своём спортивном городке в Тригории. Обязательное предматчевое занятие на игровом поле «армейцы» провели днём позже.



Не все члены российской делегации попадут завтра в заявку. Но даже дисквалифицированный Акинфеев и восстанавливающийся Эрнандес прилетели в Рим не туристами. Оба продолжают работать (Абель – с ограничениями), не выбиваясь из привычного ритма и не откалываясь от коллектива. На капитане лежит дополнительная «общественная нагрузка» – моральная поддержка молодых одноклубников. Игорь не понаслышке знает, как важен бывает даже пустяшный вроде бы совет старшего товарища, произнесённый с верной интонацией. Помазун с Кырнацем в нём сейчас остро нуждаются. От их – точнее одного из них, предположительно Ильи – выдержки и хладнокровия завтра многое будет зависеть. Возможно – спокойствие и уверенность всей команды.

На «Олимпико» вратарская бригада ЦСКА работала в штатном режиме и полном составе, будто ничего в игре с «Реалом» не случилось: Акинфеев, Помазун, Кырнац. И шеф Овчинников, разумеется.



Виктору Гончаренко с Кириллом Набабкиным опыта и самообладания не занимать. На пресс-конференции оба были собраны, но не зажаты. Тренер даже несколько раз заставил зал улыбнуться.



По традиции первым ответ держал игрок.



— Вы один из немногих, кто принимал участие в матчах с «Ромой» четыре года назад. Сильно изменились команды?

— Изменились что у нас, что у них. Ушёл Тотти, он как полкоманды был для «Ромы». Наша команда практически полностью изменилась. Надеюсь, сыграем лучше, чем четыре года назад.

— Вам последнее время удаются матчи против топ-клубов: «Арсенал», «Реал». Чего ждать завтра?

— Не знаю. Ждать победы. Постараемся всё сделать для этого.



— Насколько серьёзна потеря Акинфеева и насколько важно его присутствие в Риме?

— Конечно, потеря Игоря ощущается. Он наш капитан и лидер. Но с этим ничего не поделаешь.

Есть второй вратарь, и ему представится хороший шанс.



— Как будете играть, более открыто или закрыто? – Поинтересовался итальянский репортёр. Кирилл секретов не выдал.

— У нас сегодня вечером будет теоретическое занятие. Там Виктор Михайлович и расскажет, как действовать завтра.



— Вы заранее прилетели в Рим – было время посмотреть достопримечательности?

— Мы приехали за два дня до игры, чтобы лучше восстановиться и подготовиться. Надеюсь, всё у нас получится.



— Какой ожидаете увидеть «Рому»?

— Каждая игра по-своему важная и сложная. Будем стараться делать всё, чтобы добиться положительного результата.

Отпустив защитника готовиться к тренировке, слово взял главный тренер.



— Что вы думаете о нынешней «Роме», считаете ли её топ-клубом? Насколько корректно проецировать поражение от «Спала» на Лигу чемпионов?

— «Рома» — однозначно топ-клуб. Тут всегда есть топовые игроки. Ротация происходит каждый год: много людей покупают, много приобретений. Весь вопрос в том, как быстро тренеру удастся организовать команду, сделать единым коллективом. У Ромы может что-то получаться, что-то не получаться. Последнюю игру они очень не хотели проигрывать. Сложно говорить, насколько эти результаты скажутся на завтрашней игре. Ясно одно: что для «Ромы», что для нас это очень важная игра. Кто какое место займём в группе, зависит от этих спаренных матчей.

— Почему вы решили привезти команду в Рим раньше?

— Если долгий перелёт — а свыше трех часов это много – лучше приехать заранее, чтобы восстановиться. А у нас до этого ещё был перелёт из Махачкалы. Вопрос здесь звучит так, словно это что-то удивительное. И к нам «Реал» прилетал за два дня. Это нормальная практика.



— На кого из соперников обращаете наиболее пристальное внимание?

— Нельзя в такой команде выделять одного отдельно взятого футболиста, но, если попробовать – это, конечно, Джеко. Второй – Де Росси, который может выйти или нет. Но такого футболиста, как Тотти, а я неоднократно здесь бывал на матчах и видел отношение публики к нему, у «Ромы» сейчас нет.



— В Италии лестно отзываются о Дзагоеве и Влашиче. Готовы они подтвердить эти авансы? – Ещё один вопрос на итальянском.

— Как вы сумели без акцента выговорить эти фамилии (улыбается)? Что касается Влашича, то он очень хорошо готов к завтрашней игре. Дзагоев никак не может вылезти из своих болячек – в том смысле, что не может провести всю игру. Надеюсь, завтра он пробудет на поле достаточно времени.



— Как готовите Помазуна?

— Чтобы помочь ему сыграть без дополнительного груза ответственности, нужно хорошо всем защищаться. Это самое главное.

— Все ли игроки готовы выйти на поле?

— В таких матчах важна и физическая, и тактическая подготовка. А ещё – вдохновение. Впрочем, в Лиге чемпионов оно всегда есть. Думаю, физически и тактически мы будем завтра хорошо готовы.

Важно не позволить «Роме» воспользоваться своими сильными качествами.



— Каково состояние Кучаева и Эрнандеса?

— Кучаев ещё долго будет тренироваться и не играть – порядка 2-3 недель. Эрнандес по приезде домой начнёт частично тренироваться в общей группе.



— И Ди Франческо, и вы хорошо работаете с молодежью. Это плюс для игры?

— Молодость – это всегда хорошо, но очень часто нестабильно.



— По сравнению с прошлым годом, сделав ряд приобретений, «Рома» прибавила?

— Хороший вопрос. Но, наверное, это не до конца по адресу. Понятно, что уход лидеров всегда неизбежен. Найнгголан уходит, Тотти завершает карьеру. Важно находить равноценную замену.

Всем нравилось, как играла «Рома» против «Барселоны». Журналисты и болельщики будут исходить в своих оценках из этих игр. Это всегда дополнительное давление на тренеров и футболистов.