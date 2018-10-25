«Вся станция была залита кровью». Он тоже ехал на «взбесившемся эскалаторе»

Метро в Риме не такое старинное, как московское, но более устаревшее технически. В час пик с пассажиропотоком справляется со скрипом. Узкие вагоны и большой интервал в движении поездов способствуют давке. За несколько часов до ЧП я проезжал злополучную станцию La Repubblica – и число желающих втиснуться в поезд значительно превосходило количество свободных мест (разумеется, стоячих – о сидячих и говорить не приходится). Многие пассажиры остались на перроне – ждать следующего состава.

Римский метрополитен состоит из трёх веток. «Республика» — предпоследняя станция оранжевой линии перед пересадочным узлом «Термини». Это самое сердце города – рядом Колизей, античный форум и масса прочих, чуть менее ценных с исторической точки зрения достопримечательностей. Близость крупнейшего железнодорожного вокзала – того самого «Термини» – обуславливает стабильно высокую нагрузку на всю инфраструктуру «Республики» и близлежащих станций.

Компания Atac, занимающаяся обслуживанием общественного транспорта в Риме, ещё три года назад просила починить тот злосчастный эскалатор. Видимо, из-за чисто итальянской беспечности ремонт несколько раз откладывался. К несчастью болельщиков ЦСКА, техника дала сбой прямо под ними. Хронологию кошмара нам помог восстановить очевидец. Сергею повезло вырваться из этого месива.



— Давайте только без фамилии – мне такая слава не нужна, — единственная просьба моего собеседника. – Работаю в офисе, за ЦСКА болею с начала 2000-х. В Москве постоянно хожу на матчи, а на евровыезд первый раз собрался – и тут такое…



— Приятели не рассказывали о своих приключениях в Риме четырёхлетней давности?

— Вкратце слышал. Знаю, была стычка с фанатами «Ромы». О них уже легенды ходят. Если какая-то заварушка, они всегда на ножах, на палках. И почти всегда первыми нападают. Для них это нормально. С этого выезда уже по Сети ходит видео, как двух наших пацанов человек 15 древками от флагов дубасят. Лежащих на земле добивали…

Фото: instagram.com/radioglobofm

— Как они, хоть живы-здоровы?

— Вроде нормально: отделались ушибами.



— Какой была ваша программа пребывания в Италии?

— Мы с друзьями прилетели в воскресенье.

— Под природный катаклизм попали?

— Да, 21-го пошли гулять, и тут полило. Спрятались от ливня под навесом в кафешке, а когда повалил град – переместились в помещение. Выходим – градинки лежат, снег везде. И похолодало резко.



— Как прошёл вторник: Колизей, Форум – стандартная туристическая программа?

— Колизей ещё в понедельник «закрыли», а во вторник махнули в Ватикан – пофотографироваться. Внутрь не попали. Говорят, люди по 6-8 часов стоят в очереди. И там ещё лабиринт протяжённостью 8, что ли, километров – без гида делать нечего. Местные барыги предлагали за 66 евро провести без очереди – мы предпочли просто погулять по городу.

— Зафиксировали время входа в метро?

— Да. Дело в том, что одноразовые билеты в римском метро имеют срок действия: за полтора евро покупаешь талон и 100 минут можешь ездить. У нас билет был до 19:15. Посмотрели на часы – вроде успеваем: было 7 или 10 минут восьмого. Но при входе он почему-то не сработал. Эта заминка, похоже, нас и уберегла.



— Каким образом?

— Турникеты мы всё-таки прошли, с общим потоком, но чуть позже. Благодаря этому оказались не в первых, а в задних рядах давки.

— Как получилось, что в одном месте оказалось столько болельщиков ЦСКА – заранее условились о встрече?

— Ну а вы как думаете? За несколько часов до матча по одному ходить по городу опасно было. Ожидая нападений со стороны местных, собирались вместе. В метро заходили толпой, но спокойно, культурно, без зарядов. На «Республике» два эскалатора, довольно узких. Левый как ехал нормально, так и ехал, а наш, правый, вдруг полетел с бешеной скоростью.

— Ваша реакция?

— Недоумение: что происходит? Смотрю, внизу уже толпа скапливается. А за эскалатором – два метра, выходы на платформы и стена глухая. Люди падают друг на друга, разбегаться некуда. Понимаю: надо что-то делать. Хорошо, успел запрыгнуть на балюстраду.

— Что же всё-таки случилось?

— Как я понимаю, из-за большой скорости одна ступенька заехала вкривь, и из-за этого последующие вздыбились и начали ломаться. Люди спотыкались, падали, резались об острые края, как о ножи, ломали ноги…



— Обвинения итальянской полиции, что кто-то там прыгал, – бред?

— Полный. Все адекватные люди и понимают: с такими вещами не шутят. Покричать могут, но не скакать на ступеньках. Просто итальянцам надо что-то придумать – вот и лепят отмазки. На видео всё чётко видно. Не знаю автора, но хорошо, что хотя бы одна запись есть – можно составить представление о произошедшем.

— Кто оказывал помощь пострадавшим?

— Сами выносили «тяжёлых» на платформы. Единственный сотрудник метро, которого я видел, бегал туда-сюда – сигнализировал поездам, чтобы не тормозили. Потом, видимо, уже сверху передали, чтобы «Республику» проезжали без остановок. Позже спустились автоматчики в камуфляже. Посмотрели… и ушли. Следом явились два представителя метрополитена: то же самое. Минут 30 никто не оказывал помощь раненым – сами перетаскивали, перевязывали. Двоим ребятам голени перебило, вены порезало – вся станция кровью залита была… Врачей очень долго ждали. Когда первые явились, даже носилки не додумались взять – пришлось возвращаться к машине. Кто мог, сами себя по эскалатору наверх вытаскивали. Там уже полиция всё оцепила, врачи бегали.

— Кто пострадал сильнее всех?

— У многих содрало кожу на ногах. Колотые, резаные раны. У одного бедняги ногу прямо вывернуло – похоже на открытый перелом. Ещё один парень совсем бледный лежал. На скорую руку ему ноги перетянули ремнями, пока скорую ждали. Их в первую очередь наверх подняли.



— Не один ли из них мог лишиться ноги?

— Была информация, что хотели ампутировать. По последним сообщениям, вроде бы спасли ногу. Мой товарищ сухожилие повредил: прооперировали, в больнице лежит. Было несколько ребят из Киева – два или три человека. Приехали ЦСКА поддержать. Тоже пострадали.

ЦСКА поможет пострадавшим в Риме фанам. Слово гендиректора Роман Бабаев – о ЧП в римском метро, поражении ЦСКА и шансах в Лиге чемпионов.

— Как в итоге до стадиона добирались?

— К метро подогнали автобусы, штук пять, и мы кортежем поехали на стадион. На выходе у всех проверили документы, каждого сфотографировали и только после этого пустили на трибуну. Там уже лишних не было – только свои.