ЦСКА поможет пострадавшим в Риме фанам. Слово гендиректора

Последнее время мы чаще самой игры обсуждаем околофутбол в различных, подчас уродливых его проявлениях. Игра в Риме в этом плане не стала исключением. Генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву в тёплой итальянской ночи пришлось комментировать сразу две неприятные темы – чувствительное поражение от «Ромы» и инцидент в римском метро. Обойти его стороной было решительно невозможно: среди десятков пострадавших оказалось множество болельщиков красно-синих.

Джеко – потрошитель. ЦСКА разгромлен в Риме Первое поражение «армейцев» в Лиге чемпионов – и сразу крупное.

— Второй раз за несколько лет ЦСКА терпит разгромное поражение в Риме. С чем связываете свежую неудачу?

— В футболе бывает по-разному: иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Но в целом я считаю, что счёт не совсем по игре. Понятно, что «Рома» заслужила победу, но до первого пропущенного мяча ребята на равных играли с итальянцами. Последомашнего поражения в национальном чемпионате и не совсем удачной серии «Рома» вышла на поле максимально мобилизованной, заряженной на борьбу, с большим желанием реабилитироваться перед болельщиками. Я это говорю не в качестве оправдания – просто констатация факта.

Конечно, переиграли они нас. Как не раз говорилось, команда у нас молодая, поэтому нужно набраться терпения и быть готовым и к спадам, и к падениям. Сегодня, наверное, был не совсем наш день. Многие опасались, что Илья Помазун, наш молодой вратарь, не справится с волнением. На мой взгляд, к нему претензий быть не может – сыграл достаточно достойно. Вся борьба впереди, у нас всё ещё хорошие шансы, два домашних матча. Так что рук не опускаем, будем продолжать пытаться решить задачу.



— Когда осознали: эту игру уже не спасти?

— После третьего пропущенного мяча. Мы помним, как складывалась игра в Пльзене, а потом перевернулась с ног на голову. После третьего гола в Риме стало ясно, что будет крайне сложно. «Рома» поймала кураж и объективно на что-то рассчитывать было сложно.

Гончаренко: «Рома» играла хорошо. ЦСКА играл хорошо моментами После игры в Риме тренера спрашивали не только о футболе.

— На перспективах ЦСКА в группе результат сильно сказался?

— Всё впереди. Победа над «Реалом» и ничья с «Викторией» при неудачно складывавшемся матче дают нам хорошие шансы, несмотря на сегодняшнее поражение.



— Отношение европейских коллег к ЦСКА после Рима изменится?

— ЦСКА – достаточно известный боец на европейской арене: столько лет подряд выступаем в Лиге чемпионов с той или иной мерой успеха. Нельзя сказать, что после одного поражения или победы меняется отношение к клубу. Репутация зарабатывается годами. Она есть. Сегодня общались с коллегами из римского клуба – они очень лестно отзываются о ЦСКА. Возможно, это некий политес, тем не менее все обратили внимание, что ЦСКА обновился и достаточно молодым составом побеждает «Реал». Значит, следят за нами ещё пока.



— Вам тут трансфер Думбия не припоминали?

— Не без этого (смеётся). Я считаю, что Думбия – очень хороший футболист. Да, не получилось в Риме, но ЦСКА после возвращения Сейду принёс достаточно много пользы.

— Вас наверняка проинформировали о том, что творилось вокруг матча?

— Да, конечно. На фоне этих печальных, если не сказать – трагических, событий даже игра ушла на второй план. Практически весь матч я был на телефоне – пытался выяснить, что именно произошло, насколько всё серьёзно. К сожалению, есть пострадавшие, которые находятся в госпитале. Несколько человек получили серьёзные травмы.

Постараемся оказать всю необходимую помощь, и уже это делаем. Оперативно подключился и Российский футбольный союз, и министерство иностранных дел. Надеюсь, что ребята поправятся. Сейчас самое главное – здоровье. Надеюсь, власти Рима разберутся, как такое могло произойти. Сейчас много спекуляций на эту тему. На мой взгляд, информация о том, что там прыгали, не совсем серьёзна. Всё-таки это метрополитен столицы Италии, и он должен выдерживать большие нагрузки, серьёзные людские потоки. В принципе власти Рима, мэр города тоже довольно оперативно отреагировали. Сейчас не столь важно, кто виноват. Важно помочь пострадавшим.



— ЦСКА окажет её пострадавшим?

— Мы уже это делаем. Разместили объявления на своих информационных ресурсах. Люди могут обращаться с любыми вопросами, финансового, административного характера. Мы, конечно, окажем помощь, которая понадобится.