Месси подозревается в отмывании денег. Он реально может сесть в тюрьму?

Что произошло?

Аргентинское издание Todo Noticias сообщило, что Лионель Месси и его отец Хорхе подозреваются в отмывании денег. Обвинения в их адрес выдвинул прокурор по экономическим вопросам Пабло Турано, занявшись тщательной проверкой деятельности благотворительного фонда нападающего «Барселоны» и обнаружив, что он использовался как средство для отмывания денег. По информации издания, поступавшие на счёт фонда деньги не декларировались и переправлялись на счета в офшорных зонах. Сейчас рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против Месси и его отца.

Это первый такой случай в биографии Месси?

Нет. В 2013 году прокуратура подала жалобу на футболиста и его отца, обвинив в уклонении от уплаты налогов на сумму €4,1 млн. Лионель не делал отчисления в государственную казну с доходов в размере €10,1 млн, полученных за использование своего образа в рекламе в период с 2007 по 2009 год.

Как менялся Месси. Вы помните его во всех обликах? (Фото) Лео снова сменил имидж.

Аргентинец был приговорён к 21 месяцу тюремного заключения и штрафу в размере €2,1 млн. Отец также фигурировал в деле, однако ему Верховный суд Испании сократил срок до 15 месяцев. Впрочем, за решётку семья так и не попала благодаря особенностям испанского законодательства: сроки до двух лет за экономические преступления не караются реальным заключением. Тогда за Лионеля заступилась «Барселона», а семья Месси отделалась штрафом.

Получается, махинациями занимается сам футболист?

Не совсем. Отец нападающего создавал офшорные компании в Швейцарии, Уругвае и Белизе, чтобы избежать уплаты налогов, и заявлял, что это не приведёт к проблемам с законом. Лионель во время судебных слушаний утверждал, что все финансовые дела ведёт именно Хорхе Орасио. «Я просто играл в футбол. Я подписывал контракты, так как доверял отцу и адвокатам», — заявлял нападающий «Барселоны» в суде. Адвокат, представлявший налоговую службу, уподоблял Лионеля чуть ли не главарю преступной группировки: «Даже десятилетний ребёнок понимает, что значит платить налоги. Месси похож на главу мафии: он не знает деталей, но понимает, каким будет конечный результат. Он осознавал, что можно будет заплатить меньше налогов».

Среди футболистов лишь Месси не любит платить налоги?

Нет! Например, извечный соперник Лионеля – Криштиану Роналду – обвинялся в уклонении от уплаты налогов перед чемпионатом мира в России. Португалец не донёс до налоговой €14,7 млн с дохода от использования его изображения. Схема была той же, что и у Месси, разве что используемая офшорная компания располагалась на Виргинских островах. 15 июня газета El Mundo сообщила, что игрок пришёл к соглашению с властями Испании: Роналду заплатит штраф €18,8 млн и будет приговорён к двухлетнему условному сроку. Забавно, что вечером того же дня Криштиану забил три мяча в ворота испанской сборной.

Кстати, есть версия, что одной из причин ухода португальца из «Реала» в «Ювентус» было данное дело. Посмотрим, не случится ли резких поворотов в карьере Месси после новых обвинений со стороны испанской налоговой.