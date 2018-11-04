ЦСКА хорош перед «Ромой», но повторяет ошибки игры в Риме. Разбор дерби

Камбэк в Пльзени и сенсационная победа над «Реалом» в первом круге группового этапа Лиги чемпионов оставляют ЦСКА реальные шансы на выход в плей-офф турнира. Поэтому сейчас каждый матч «армейцев» в РПЛ оценивается не только с точки зрения выполнения плана на игру и достигнутого результата – проверяется готовность команды к следующей еврокубковой встрече.

В чём именно «Рома» обыграла ЦСКА и как не повторить эти ошибки Первые 20 минут ЦСКА смотрелся здорово, но допустил слишком много промашек.

Матч с «Ромой» в Москве скорее всего станет решающим для ЦСКА в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После поражения в Риме команда Гончаренко набрала одно очко и забила лишь один гол в следующих двух матчах. Несмотря на в целом высокое качество игры, ЦСКА допускает те же ошибки, что и в еврокубковом матче двухнедельной давности. Тогда именно они привели к трем пропущенным мячам и разгромному поражению в Италии.

Позиционная оборона устойчива в статике, но дает сбои в переходах

Главными проблемами московской команды в первом матче с «Ромой» стали отсутствие взаимозаменяемости линии полузащиты и слабый контроль полуфлангов при игре без мяча. Итальянцы стали проходить средний блок «армейцев» после того, как Виктор Гончаренко перестроил игру своей команды с 5-4-1 на 5-3-2 с Влашичем в передней линии прессинга. Ту же схему главный тренер ЦСКА выбрал и в матче против «Динамо». Без мяча гости садились в 5-4-1, где Сигурдссон опускался четвертым в линию при переводе динамовцами мяча на фланг и поднимался к Чалову, если мяч принимал кто-то из центральных защитников хозяев.

На флангах Фернандес и Обляков играли по своим вингбекам, Дзагоев и Влашич прессинговали соперника с мячом на границе средней и своей третей, крайние центральные защитники ЦСКА Набабкин и Магнуссон были ответственны за владеющего мячом игрока чуть глубже, в полуфлангах своей трети, а Ахметов занимал свободную позицию, выступая в роли страхующего игрока.

Возможно, последнее дерби в Химках. В нём было всё, кроме одного Народ остался доволен. По крайней мере — динамовский.

Неудивительно, что Дмитрий Хохлов был полностью недоволен действиями своей команды в первом тайме. Медленное продвижение хозяевами мяча позволяло игрокам ЦСКА быстро перестраиваться и сохранять структуру обороны. В переходной фазе из атаки в оборону Ахметов даже несколько раз занимал позицию одного из центральных защитников, страхуя слишком высоко расположенного Фернандеса или Облякова. Ахметов также наладил правильное распределение функционала с партнером по центру полузащиты Дзагоевым. Когда Ильзат подключался к атакам в финальную треть, Алан менял траекторию движения и оставался в середине поля – один раз подобная подстраховка Дзагоева прервала опасный переход «Динамо» из обороны в атаку.

Проблемы ЦСКА в обороне начинаются, когда соперник хотя бы немного взвинчивает темп. Команде трудно дается перестроение позиционной обороны при быстрых переводах мяча с фланга на фланг в средней трети. Как и в матче с «Ромой», ЦСКА не хватает четвертого игрока в линии полузащиты, и на одном из флангов зачастую формируется численное преимущество соперника. Принимающий мяч игрок без давления продвигается вглубь чужой половины поля по полуфлангу. Защита ЦСКА переключается на полноценную опеку своих игроков – последняя линия обороны нарушается, как на скриншоте. Через такой способ начала атаки «Ромой» был забит первый гол в ворота ЦСКА две недели назад.

Еще один недочет «армейцев» при игре без мяча проявляется, когда атака соперника начинается из глубины с помощью центральных защитников. В среднем блоке «армейцы» периодически увлекаются персональной ориентировкой и поднимают линию полузащиты слишком высоко, создавая большой разрыв на своей половине поля. Тоже самое касается единоборств защитников ЦСКА с динамовцами. Полузащитники ЦСКА не успевают заполнить зону подбора и проигрывают спорные мячи. Особенно сильно это начало проявляться с выходом на поле Луценко.

Насыщение одного из флангов в атаке

В гостевой встрече с «Ромой» наибольшую опасность воротам итальянцев несли быстрые фланговые переходы ЦСКА из обороны в атаку. Особенно сильно доставалось Давиде Сантону, в чью зону постоянно подключался из глубины Никола Влашич. Подобные темповые атаки становились возможными благодаря интенсивному прессингу римлян. Что-то подобное периодически пыталось предпринять «Динамо», но массовое давление на билд-ап ЦСКА бесполезно, если не закрывать персонально Магнуссона – даже под прессингом исландцец отдает слишком качественные длинные передачи. Вместе с хорошим чувством мяча и стартовой скоростью Чалова предпринятый против ЦСКА прессинг на чужой половине поля может стать большой проблемой для любого соперника «армейцев», даже для «Ромы».

Кроме темповых атак, в матче с «Динамо» гости предложили другой эффективный фланговый переход — из средней трети в финальную. В позиционных атаках команда Гончаренко смещениями Ахметова и Влашича насыщала один из флангов, чаще всего правый, и формировала на нем численное преимущество. Так получающий мяч Марио всегда имел как минимум два варианта для передачи – вперед по флангу на Влашича или в середину поля на Дзагоева. На фланге к Влашичу сразу смещался Чалов, а Дзагоеву помогал Ахметов.

Кратко о том, что еще важно

— в разборе почти все внимание уделено ЦСКА, но на поле «Химок» были не только «армейцы». Очень сильный матч провел Хольмен. Шведский защитник хорошо читал игру и реагировал на недостаточно акцентированные передачи «армейцев», вступая в борьбу и создавая ситуации для спорных мячей. Себастьян был хорош и на многочисленных угловых у ворот Шунина, не позволял запутать себя ложными движениями и успевал как минимум навязать борьбу своему игроку, заставляя его пробить из неудобного положения;

«Не хватило Месси». Гончаренко и Хохлов – о дерби «Динамо» с ЦСКА снова несут потери. Не только очковые.

— матч с ЦСКА можно считать полноценным дебютом Владимира Москвичева в РПЛ. Полузащитник заменил травмированного Соу и в целом провел достойную игру. Владимир ошибался в передачах и практически не принимал участие в атакующих действиях команды, зато хорошо проявил себя в обороне, один раз даже прервав потенциальный выход «армейцев» один-на-один;

— ужасная форма Абеля. Эрнандеса трижды выводили на ударную позицию, и бразилец ни разу не попал даже в створ ворот Шунина. Игрок постоянно ошибался в подыгрыше, неточной передачей отрезая по 4-5 игроков своей команды. К еврокубковому матчу бразилец не готов;



— столкновение Рауша и Марио Фернандеса выглядело очень опасным и для бразильца, и для перспектив ЦСКА в матче с «Ромой». Мало где крайний защитник играет настолько важную роль для команды, как в ЦСКА. Кроме вклада в атакующий потенциал, наличие Марио в составе позволяет Виктору Гончаренко использовать схему в 3 центральных защитника, более качественно маскирующую слабые места команды. По словам белорусского специалиста, к счастью, с Фернандешем все в порядке и он будет готов к матчу с римлянами.