«Не хватило Месси». Гончаренко и Хохлов – о дерби

Тренер ЦСКА быстро покончил с заключительным протокольным мероприятием игровой субботы. Его выступление в конференц-зале «Арены Химки» уместилось в полторы минуты – вместе со вступительным словом директора департамента по связям с общественностью и единственным вопросом из зала – от корреспондента «Чемпионата».

— Весь матч не покидало ощущение, что вот-вот дожмём, вот-вот начнём создавать более острые моменты, — признался Виктор Гончаренко. — Но, к сожалению, это вот-вот всё время уходило. Удаления вообще против нас играют. Начинаем сумбурно играть, торопиться. Наверное, сегодня мы потеряли очки.



— Замена Дзагоева на Эрнандеса носила вынужденный характер? И готовы ли Абель с Щенниковым к возвращению в стартовый состав?

— Дзагоев нормально себя чувствует. Щенников – тоже. А вот у Абеля опять проблема. Нужно оценить его состояние.

Возможно, последнее дерби в Химках во всех отношениях удалось. Кроме одного Народ остался доволен. По крайней мере — динамовский.

Дмитрий Хохлов тоже был далёк от благодушного настроения. Его больше результата расстроила игровая составляющая.



— Тяжёлая для нас игра, — констатировал главный динамовец. — Первый тайм вообще провалили. Не планировали так играть, как это делали до перерыва. Это неприятно удивило. Второй тайм провели лучше.

— Что конкретно было провалено?

— Всё было провалено. И тактическая задумка, и движение. Опорные полузащитники начали садиться к защитникам, например, чего нами не планировалось.

— Что с Самбой Соу?

— Дёрнул приводящую мышцу. Насколько серьёзно — не могу сказать. Завтра будем обследовать.

— Второй матч подряд вы проводите в пять защитников. Это можно считать новой базовой схемой?

— У нас небольшой лазарет образовался, поэтому смотрим не только на то, как хотим играть, но и кем играть. Плюс отталкиваемся от игры соперника. Смотрим на три этих компонента.



— Что делать, чтобы забивать больше?

— Нужно улучшать реализацию. На тренировках отрабатываем. К сожалению, пока не улучшается.

— Не считаете решение отправить Панченко на острие ошибочным? Почему именно его?

— Давайте порассуждаем, если хотите. Если в запасе сидит игрок, это не значит, что он готов выйти на целый матч. Марков неделю не тренировался после месяца отсутствия. Лученко тоже не лучшим образом готов. Если переведём Черных в атаку, кто будет играть крайнего хава?



— Кого не хватило «Динамо», чтобы одержать победу?

— Месси, наверное (усмехается). Меня не устраивает, как мы завершаем атаки. Подходы вроде неплохие, но то, что происходит в финальной стадии, нас не устраивает. Не хватает людей, которые могут решить эпизод.



— Как вам игра молодёжи?

— По-моему, нормально. Грубых ошибок у Евгеньева я не увидел. Москвичёву нужно было время, чтобы войти в игру. Несколько ошибочек совершил, но не грубых.