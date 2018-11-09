Роналду завёл кота-сфинкса. Теперь у него дома целый зоопарк

Там четыре собаки и две кошки.

Звезда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду является большим любителем домашних животных. На днях он вместе со своей подругой Джиорджиной Родригез завел кота-сфинкса.



Животное явно на любителя. О спорных внешних характеристиках этой породы не забыли упомянуть подписчики Джиорджины. Самая яркая фраза, которая мелькнула в соцсетях: «Этот зверь страшнее, чем Рой Кин в свои лучшие годы». Зато коты этой породы ласковы и хорошо поддаются дрессировке, так что Криштиану может с лёгкостью обучить кошку парочке финтов. Цена котов-сфинксов может достигать трёх тысяч долларов.

Роналду завёл бесшёрстного котёнка породы сфинкс

Дома у Криштиану настоящий зоопарк. До приобретения «сфинкса» у футболиста было четыре собаки и одна кошка. Теперь счет 4:2 в пользу «лучших друзей человека. Фото нового члена семьи появилось в «Инстаграмме» Джиорджины с подписью: «Доброе утро с радостью».

С первой кошкой, Криштиану, например, любит смотреть телевизор.

А вот и одна из собак, французский бульдог. Поселился он в доме футболиста два года назад.

У Криштиану два лабрадора. Но особенной любовью пользуется один из них, по кличке Мароска. По крайней мере, именно с ним Криш чаще всего выкладывает селфи.

И последний домашний любимец – это йоркширский терьер. По подписи видно, что Роналду очень трепетно относится ко всем четвероногим обитателям своего дома.