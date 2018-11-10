Жуткая ошибка защитника принесла победу «Ахмату»

Центральная встреча

Карпин полушутя утверждает, что его команда всё ещё борется за выживание. Как Раньери в чемпионский сезон «Лестера». Конечно, это неправда — перед этой игрой «Ростов» был всего в двух очках от зоны ЛЧ.

За выживание борется «Динамо». Испытание ФНЛ пока не дало толчок клубу: сейчас он 12-й, и такими темпами можно снова пойти на понижение весной.

Сигурдссон и Паршивлюк из «Ростова» пропускали игру из-за небольших повреждений. Ионов за свои 60 минут не смог полноценно заменить Сергея, а вместо первого вышел швед Хаджикадунич. В основе он играет только по большим праздникам.

Впрочем, какая разница, если большую часть игры команда тусила на чужой половине поля. Создавать остроту у ворот «Динамо» это не помогало. Самый опасный момент был аж за 15 минут до конца игры: Гулиев с острого угла не смог забить в пустые ворота. После — команды окончательно смирились с тем, что грядёт ничья.

Другие матчи

Если в РПЛ существует понятие средний класс, «Урал» и «Оренбург» — его представители. Первые наконец-то начали побеждать и в прошлой игре навлекли дождь на «Спартак».

В этой игре с погодой тоже всё было отвратительно. Сегодня в Екатеринбурге температура местами доходила до минус 15, и несколько тыс. болельщиков явно не наслаждались футболом, а мёрзли. В послематчевых интервью главной темой для разговора тоже стали морозы.

Федотов: некоторые игроки «Оренбурга» ещё не видели таких морозов

В таких условиях Димитров осилил дубль, но на 86-й минуте Бегич из «Оренбурга» сократил отставание в счёте. Времени на большее просто не хватило. Кстати, «Урал» переехал на стадион Уральской футбольной академии. Такое себе объяснение, но на новой арене решили поберечь газон к весенней (!) игре с «Зенитом».

Ещё одна встреча прошла в Самаре на стадионе ЧМ (здесь газон беречь к весне не стали). Команды обменялись голами в середине второго тайма, но Олег Иванов принёс победу «Ахмату». Советуем очень внимательно пересмотреть, ЧТО устроил Паул Антон в эпизоде с пропущенным мячом. Комментарии здесь излишни.