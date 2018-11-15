«Балтика» греет воду в душе кипятильником. Что интересного в ФНЛ

В своём первом интервью в «Спартаке» Кононов обещал уделять время второй команде. На её игру он пришёл спустя несколько дней после назначения.



«Мы общались с тренером ещё накануне. Он рассказал, какой футбол ему хотелось бы видеть. Некоторые отрезки ему сегодня понравились,» — рассказал Виктор Булатов, главный тренер второго «Спартака».

«Спартак-2» разгромил «Сибирь» (3:0) и прервал свою неудачную серию (семь матчей без побед). Теперь он делит пятое место с «Чертаново». На глазах Кононова отличились Бакаев, Мелкадзе и Рудковский. Запоминайте эти фамилии.

«Зенит-2» летит в ПФЛ

А вот у фарм-клуба другого российского гранда всё очень плохо. Из 22 игр «Зенит-2» проиграл 16! Сейчас он замыкает таблицу, и в отрыв ушла даже «Сибирь», которая идёт 19-й.



Осенью клуб сменил тренера — вместо Александра Горшкова пришёл его бывший босс Владислав Радимов. Перед первой игрой он показал футболистам кадры блокады Ленинграда. Эффект оказался недолгим: команда продолжила падение.



На общей волне Терентьев наехал на молодого партнёра, за что ему прилетело от тренера. Конфликт уладили, но побед всё так же нет.

Смена лидера

Накануне «Тамбов» упустил лидерство в ФНЛ. Теперь первой идёт «Томь», у которой огромные проблемы с финансами.

Была информация, что клуб задолжал футболистам и тренерам около 16 млн рублей, но те выходят и побеждают. На пару с «Тамбовом» они оторвались от преследователей и стали главными претендентами на повышение.

Повод предполагать такой расклад есть: на горизонте вроде бы замелькали деньги. Команда получила зарплату за один месяц, а остальное обещают выплатить в ближайшее время. И, как справедливо заметил полузащитник Илья Кухарчук: «Одна зарплата лучше, чем ничего».

«Балтика» тоже плывёт

В Калининграде пока нет и этого. Зарплату в команде не платят уже почти полгода. С результатами тоже беда — «Балтика» осела в зоне вылета: не спасает ни Касаев, ни Дядюн.

Не ясно, с деньгами ли это связано или с банальным пофигизмом, но с бытом доходит до смешного: из-за проблем с водоснабжением воду на базе греют кипятильником.

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Если отойти от результатов, шансы на спасение есть. Как стало известно «Чемпионату», после матча «Балтики» с «Томью» к футболистам пришли представители руководства и пообещали начать гасить долги начиная с этой недели.