Кого может сменить Россия в высшей лиге. Из неё уже вылетела Германия

Кто пошёл на понижение?

Германия

Ещё вчера у Германии были неплохие шансы остаться в сильнейшей лиге. Для этого им нужно было надеться, что Нидерланды потеряют очки в матче с Францией. Этого не случилось: чемпионы мира проиграли на выезде без особых шансов (0:2). Немцы идут в лигу B.

Лига наций в порядке. Это лучшая инициатива УЕФА за последние годы Международный футбол вне рамок больших турниров снова можно смотреть.

Исландия

Очарование этой сборной, которое осталось с прошлого Евро, стало сходить на нет ещё на ЧМ-2018. Дальше — больше (вернее, меньше): исландцы начали Лигу наций с разгромного поражения от Швейцарии (0:6) и проиграли все четыре игры, забив в них всего один гол. В итоге стали главным аутсайдером высшей лиги и справедливо пошли на понижение.

Польша

На бумаге у Польши была очень сильная группа. Сильнее, чем есть на самом деле. В Италии кипит перестройка имени Манчини, Португалия впервые за долгие годы строит команду без Криштиану Роналду. Поляки боролись за первые места, но всё смазало последнее поражение итальянцам. Теперь, даже при равенстве очков они будут последними — за счёт личных встреч.

Последний день Лиги наций. Ну хоть сейчас вы в ней что-то понимаете? Мы очень старались вам объяснить. А теперь проверьте свои знания, пройдя этот тест.

Кто рвётся вверх?

Украина

Команда Андрея Шевченко выиграла три стартовых матча и досрочно обеспечила первое место в группе. А с ним повышение в статусе. В последней игре в Словакии украинцам устроили разгром, но тот матч уже ничего не решал. К слову, четвёртый мяч за словаков в нём забил Роберт Мак.

Босния и Герцеговина

Среди групп двух высших лиг больше всех очков на счету Боснии. Три стартовых победы и ничья — и теперь их аж 10. Справедливости ради, группа у этой команды скромная. А ещё во всех играх команда пропустила всего один гол. Прямо как Россия.

Россия

Конечно, всё это преждевременно, но включить в этот список нашу сборную очень хочется. С пометкой, что Россия теоретически ещё может упустить первое место. Для этого шведам нужно выиграть оставшиеся два матчи (один из них — как раз с Россией). Если нет — команда Черчесова едет в Лигу А.