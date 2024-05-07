Агент Дзюбы: у тренерского штаба «Локо» тоже контракт заканчивается, время всех рассудит

Леонид Гольдман, являющийся представителем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался о взаимоотношениях между форвардом и главным тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым, а также заявил, что Дзюба не планирует заканчивать карьеру и уже получает предложения от клубов.

«Никаких откровенных разговоров между ним и Галактионовым не было. Тренер пару раз обозначил, что играть будет определённый состав. Он говорил, что претензий к Артёму нет, но при этом через день или два после очередной игры, где Дзюба не сыграл, он на пресс-конференции говорит о плохой физической форме.

Дзюба действительно хорошо тренируется, выкладывается полностью, забивает голы в двухсторонках на тренировках, но похоже, что всё это не имеет никакого значения. Значит, просто в какой-то момент либо тренер сам резко поменял своё мнение, либо на него надавили. Но, повторюсь, даже в самой сложной ситуации важно оставаться до последнего человеком и соблюдать какие-то моральные принципы.

К лично моему большому разочарованию Михаил Михайлович повёл себя чуть иначе. Это его право. Осталось три игры, будущее всех участников данной истории, наверное, будет определять результат. Контракт, насколько понимаю, заканчивается не только у Артёма, но и у тренерского штаба. Время всех рассудит.

Заканчивать с футболом Дзюба не планирует, полон сил и новых вызовов. Летом будем решать, как действовать. Какие-то предложения поступают уже сейчас, но решили с Артёмом, что все обсуждения на данную тему — после сезона», — сказал Гольдман.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард сыграл 26 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» из «Адана Демирспор» в феврале 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 2,8 млн. Ранее нападающий также выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Зенит».

После 27 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги в активе московского «Локомотива» 44 набранных очка. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит» с 51 очком.