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Лучшие фото 15-го тура РПЛ

Николай Валуев
«Чемпионат»
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Валуев ударил по мячу — все живы. Лучшие фото 15-го тура РПЛ
А ещё прощание Кононова с Тулой, забег фанатов «Ростова» по полю, замёрзшие спартаковцы…
Футбол / РПЛ

Первая победа «Спартака» при Кононове

Олег Кононов одержал победу в своём дебютном матче на посту главного тренера «Спартака».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Выступление тура

На разгорев матча «Локомотив» — «Урал» был приглашён король «твиттера» Дмитрий Маликов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Преодоление тура

Победа «Енисея» в матче против «Динамо» должна воодушевить команду Аленичева на борьбу за выживание.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гость тура

Российский боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев нанёс первый удар в матче «Зенит» — «Ростов».

Николай Валуев
Николай Валуев
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Баннер тура

Таким своеобразным баннером болельщики «Спартака» поприветствовали нового главного тренера.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Радость тура

Себастьян Дриусси очень живо и активно праздновал забитый гол в ворота «Ростова».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Разгром тура

Футболисты «Краснодара» не оставили шансов «Арсеналу».

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Танкист тура

В матче против «Ахмата» Марио Фернандес вышел в шлеме.

Марио Фернандес
Марио Фернандес
Фото: pfc-cska.com

Растяжка тура

Игроки «Локомотива» и «Урала» показали хорошую растяжку.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ожидание тура

Болельщики «Динамо» посвятили перфоманс своим надеждам: «10 лет ждём побед».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плюшевые свинки тура

Болельщики «Спартака» на матч против «Крылья Советов» принесли плюшевых свиней на трибуны.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Травма тура

Не успев отыграть и 10 минут Роман Зобнин вынуждено покидает поле до конца нынешнего года.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Акция тура

Капитан «Локотива» Игорь Денисов вывел на поле мальчика???..

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дети тура

Самые креативные юные болельщики на трибунах наших стадионов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
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