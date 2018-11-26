Валуев ударил по мячу — все живы. Лучшие фото 15-го тура РПЛ

Первая победа «Спартака» при Кононове
Олег Кононов одержал победу в своём дебютном матче на посту главного тренера «Спартака».
Выступление тура
На разгорев матча «Локомотив» — «Урал» был приглашён король «твиттера» Дмитрий Маликов.
Преодоление тура
Победа «Енисея» в матче против «Динамо» должна воодушевить команду Аленичева на борьбу за выживание.
Гость тура
Российский боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев нанёс первый удар в матче «Зенит» — «Ростов».
Баннер тура
Таким своеобразным баннером болельщики «Спартака» поприветствовали нового главного тренера.
Радость тура
Себастьян Дриусси очень живо и активно праздновал забитый гол в ворота «Ростова».
Разгром тура
Футболисты «Краснодара» не оставили шансов «Арсеналу».
Танкист тура
В матче против «Ахмата» Марио Фернандес вышел в шлеме.
Растяжка тура
Игроки «Локомотива» и «Урала» показали хорошую растяжку.
Ожидание тура
Болельщики «Динамо» посвятили перфоманс своим надеждам: «10 лет ждём побед».
Плюшевые свинки тура
Болельщики «Спартака» на матч против «Крылья Советов» принесли плюшевых свиней на трибуны.
Травма тура
Не успев отыграть и 10 минут Роман Зобнин вынуждено покидает поле до конца нынешнего года.
Акция тура
Капитан «Локотива» Игорь Денисов вывел на поле мальчика???..
Дети тура
Самые креативные юные болельщики на трибунах наших стадионов.