Стадион «Зенита»: кто и почему должен выбирать название

Переименование стадиона на Крестовском острове в «Газпром Арену» нашло понимание не у всех в Северной столице. Против этого выступили некоторые городские чиновники. В частности, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что выбрать подходящее название должны были путём голосования местные жители.

«К рабочему названию «Санкт-Петербург Арена» мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить это название или, как вариант, назвать стадион именем нашего клуба «Зенит». В любом случае решение о наименовании объекта должны принимать жители города. Я в своё время предлагал губернатору провести обсуждение и голосование этого вопроса в Санкт-Петербурге, посоветоваться с людьми. Сожалею, что такого всенародного общегородского обсуждения не произошло», – написал в «Твиттере» Албин, из-за высказываний которого в своё время интернет-шутники прозвали стадион «Баклан Ареной».

Заявление вице-губернатора выглядит в данный момент немного странным хотя бы по той причине, что в феврале 2018-го город передал стадион в управление «Зениту» сроком на 49 лет. В числе прочего футбольному клубу перешло и право на выбор названия. Уже тогда любому было понятно, что «Зенит» может заключить соответствующий договор со своим спонсором, однако никто против переименования не возражал. Видимо, перевешивала радость от того, что такое крупное хозяйство, требующее гигантских вложений, сброшено с плеч города на плечи футбольного клуба. Вопреки заявлению чиновников, «Зенит» мог позволить себе ничего согласовывать с Топонимической комиссией, ведь речь идёт о стадионе, а не об улице. Да и можно ли доверять самой Топонимический комиссии, рекомендовавшей название «Крестовский», которое не понравилось многим петербуржцам из-за ассоциации с тюрьмой?

К моменту принятия арены в собственное управление «Зенит» уже инвестировал в инфраструктуру стадиона 1,5 млрд рублей. Теперь же требуется ежегодно вкладывать ещё по 2 млрд рублей на эксплуатационное и инвестиционное содержание арены. Покрывать расходы лидеру Премьер-Лиги помогает спонсорский контракт с «Газпромом», так что продажа газовому гиганту прав на имя стадиона стала естественным бизнес-ходом. Срок договора – пять лет. Возможно, после этого вице-губернатор Албин приведёт в клуб ещё более щедрого партнёра, готового заплатить за нейминг самую крупную сумму. Из сообщений «Зенита» мы знаем: по условиям соглашения с «Газпромом» название стадиона будет интегрировано на сотни носителей — от логотипов на внешнем фасаде арены до униформы сотрудников, сувенирной продукции и билетов.

Подобные соглашения — мировая тенденция. «Зенит» просто пошёл дорогой, которую выбирают лучшие клубы. Достаточно вспомнить стадионы «Манчестер Сити» – «Этихад», лондонского «Арсенала» – «Эмирейтс», «Баварии» – «Альянц Арена», дортмундской «Боруссии» – «Сигнал Идуна Парк», «Штутгарта» – «Мерседес-Бенс Арена», «Айнтрахта» – «Коммерцбанк Арена», «Бешикташа» – «Водафон Арена» и других. Судя по всему, участники полемики из числа петербургских чиновников слабо знакомы с футбольным бизнесом.



Если же подходить к вопросу формально, то нужно сказать, что названия «Санкт-Петербург» и «Крестовский» даже не были зарегистрированы городом. В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) стадион указан как «Футбольный стадион в западной части Крестовского острова», а в реестре собственности Санкт-Петербурга просто написано «Здание». Выходит, «Газпром Арена» – это первое официальное название, и, строго говоря, факта переименования нет.

Ещё одна тема, которая сейчас обсуждается наряду с темой стадиона – смена названия ближайшей станции метро «Новокрестовская», открытой перед ЧМ-2018. Ей хотят присвоить имя футбольного клуба – «Зенит». В Северной столице даже провели опрос горожан, что предлагал Албин в истории с «Газпром Ареной». Этим занялось «Агентство социальной информации Санкт-Петербург». Выяснилось, что 44% опрошенных надеются на переименование. Ещё 30% горожан не возражают против названия «Зенит», а вот оставшиеся 26% участвовавших в опросе не поддерживают этого. Всего были опрошены 2006 человек в возрасте старше 18 лет.



В принципе результаты такого рода голосования легко предсказать, зная, как Северная столица любит свой «Зенит». Однако пока Петербург отстаёт от Москвы, где есть станции метро «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также остановка платформы МЦК «Локомотив». Дело за малым – принять напрашивающееся решение.



Переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит» – значит, осмысленно связать станцию с домом главного клуба города. Откровенно говоря, для этого исторически футбольного места само нынешнее название кажется безвкусным, словно некий чиновник, недолго думая, решил окрестить место высадки пассажиров первым пришедшим в голову словом. На самом деле выбор имени был простым – в западной части острова когда-то находилась деревня «Новокрестовская». Но логичнее, чтобы новая остановка, к названию которой ещё не привыкли местные жители, сообщала о том, чем сегодня гордится Петербург. Домашние матчи «Зенита» собирают в среднем около 50 тыс зрителей. Представьте разговор болельщиков сине-бело-голубых, договаривающихся о встрече перед матчем. Во фразе «Увидимся на выходе из «Зенита» больше эмоций, она произносится как будто трансферная новость. Звучит неплохо, согласитесь.