Роналду забил победный гол и получил жёлтую. Он оскорбил вратаря «Торино»

Что такое туринское дерби, Криштиану Роналду понял ещё до выхода на поле «Олимпико ди Торино». В интервью итальянским СМИ нападающий поведал историю, которая случилась с ним несколько дней назад: «Работник нашего клуба, занимающийся экипировкой, сказал мне: «Пожалуйста, вы должны победить, иначе моя бабушка будет злиться». Я осознал: фанаты «Ювентуса» не потерпят поражений от двух команд – «Интера» и «Торино». Проигрывать всегда неприятно, и я тоже не люблю это. Дерби – особенное событие, мы должны его выиграть». Между тем, по пути на стадион гостей ждал вывешенный на эстакаде баннер фанатов хозяев, которые сравнили чемпионов Италии с мафией: «”Ювентус” – футбольный клан».

Команда Массимиалиано Аллегри потеряла перед дерби защитника Жоау Канселу и полузащитника Родриго Бентанкура. Португалец получил травму мениска, перенёс операцию и вернётся в строй в конце января, а уругваец заработал дисквалификацию. Кроме того, тренер «Старой синьоры» оставил в запасе «первого номера» Войцеха Щенсны, поставив в ворота летнего новичка Маттиа Перина.

Естественно, фанаты «Торино» с первых минут нещадно освистывали Роналду. Криштиану, конечно, привык к такой реакции трибун, так что это вряд ли повлияло на его игру, однако первый тайм он отыграл совсем плохо. Вообще до перерыва было больше борьбы, чем футбола. «Быки» действовали очень организованно и внимательно, не дав создать фавориту почти ничего. В первом тайме «Ювентус» нанёс семь ударов по воротам, из них только два в створ. В одном из эпизодов Роналду взялся исполнить штрафной и послал мяч… параллельно воротам Сальваторе Сиригу! Лучший момент португалец имел, когда беспрепятственно бил примерно с 15 метров по центру, а Сиригу ценой травмы спас «Торино» от гола. Точнее, кандидат в сборную Италии усугубил повреждение, полученное ранее в столкновении с Эмре Джаном. В результате Сиригу уже на 20-й минуте заменили на Сальвадора Ичасо.

Хозяева напрягали не самого габаритного вратаря Перина, прежде всего, на «стандартах», зато второй тайм начали лучше «Ювентуса». Армандо Иццо выиграл позицию у Леонардо Бонуччи, но простил соперника. Очень активный капитан «быков» Андреа Белотти, похоже, заработал пенальти, который почему-то не назначили, несмотря на работу системы VAR. По крайней мере, на повторе видно, как пытающегося нанести удар в прыжке Белотти подталкивает Блез Матюиди.

По такой игре было бы неудивительно, если бы «Торино» нанёс лидеру чемпионата первое поражение в Серии А. Однако хозяева подарили гостям гол на ровном месте. Экс-нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза перестарался, стремясь помочь команде в обороне – завладел мячом и сделал слабую передачу назад. Марио Манджукич успел к мячу раньше сменщика Сиригу, который вынужден был сфолить. К «точке» подошёл Криштиану. Ичасо почти взял удар португальца, тем не менее мяч от его руки влетел в сетку. Роналду находился на взводе и в этот момент явно поддался эмоциям: празднуя гол, слегка толкнул голкипера. Судья остудил нападающего жёлтой карточкой. Впрочем, потом португалец извинился перед Ичасо.

«Ювентус» быстро забил второй мяч: заслуженную награду, казалось, получил Манджукич. Вот только судья отменил этот гол из-за офсайда у Роналду. Если бы не реализованный пенальти, то можно было бы утверждать, что Криштиану выдал неудачные 90 минут. Возможно, ему действительно требуется отдых. Из «Торино» после двух голов словно выпустили воздух, и «Ювентус» вслед за «всеитальянским дерби» выиграл на классе туринское.