Хиддинк, лимит и закрытые долги. Эпоха Мутко в российском футболе

Привёл Хиддинка и Черчесова

С Виталием Мутко связаны два самых успешных события в современном российском футболе. Давным-давно именно он привёз в Россию Гуса Хиддинка в его красных штанах. Голландец вывел Россию на Евро-2008, где сборная России впервые показала, что может не только снабжать КВН поводами для шуток. С того турнира начался подъём российского футбола, пусть и продлился он всего несколько лет. Лучшие игроки уезжали в лучшие клубы, и все верили, что дальше будет только лучше. Всё закончилось в Мариборе.



Второй успех – Станислав Черчесов и вера в него. Главный тренер сборной России после ЧМ-2018 огромное количество раз повторил, что без Виталия Мутко его просто уничтожили бы. Подготовка к домашнему чемпионату мира шла сложно, результаты беспокоили, качество игры ужасало. Плохо было примерно всё, но Мутко продолжал публично верить в сборную. Закончилось всё четвертьфиналом чемпионата мира.

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Привёл и Капелло со Слуцким

Одновременно с двумя триумфами было столько же громких провалов, при этом оба сильно различались по своей сути. Работа Фабио Капелло в России запомнилась прежде всего зарплатой итальянца – 7 млн евро в год, плюс 930 млн рублей компенсации при расторжении контракта. Всё это на фоне скучной игры, жалоб футболистов на слишком строгие правила в лагере сборной, полной закрытости самого Капелло. При этом именно Фабио вытащил нашу сборную на чемпионат мира впервые с 2002 года.

Со Слуцким вышло ещё более странно. Он пришёл спасать нацию, когда Капелло отправили в отставку. С ним сборная России на эмоциях вытащила концовку отборочного турнира Евро-2016, но провалила финальную часть. И в итоге Слуцкого как тренера сборной вспоминают только по двум фразам: «Мы – говно» и «Россия – нефутбольная страна». К счастью, Леонид Викторович от всего этого оперативно уехал в Европу и спас свой имидж. Зато к Мутко возникло ещё больше вопросов о том, куда движется футбол в стране.

Фото: РИА Новости

Открывал поля, манежи и бассейны

Практически каждое более или менее значительное выступление Виталия Мутко содержало данные по новым спортивным площадкам, которые он открыл за последнее время в самых разных городах страны. Началось всё с 2005 года, когда Мутко массово открывал по России футбольные поля. При финансовой поддержке «Национальной академии футбола» президент РФС гонял по стране и чуть ли не каждые несколько дней открывал новое поле. Всего их было построено около сотни, что стоило Роману Абрамовичу («Национальная академия футбола» принадлежала именно ему) больше 1 млрд рублей. Вместе с полями была запущена лучшая на тот момент Академия футбола им. Коноплева.

Во второй свой заход на должность президента РФС Мутко открывал уже не поля, а целые стадионы – к чемпионату мира. Попутно на должности ответственного за весь спорт Виталий Леонтьевич открывал бассейны, легкоатлетические манежи и хоккейные коробки. Возможно, такое значительное присутствие на стройках и предопределило будущее чиновника.

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Закрывал долги

Ещё одна тема, о которой журналистам не давал забыть сам Мутко. Когда он вернулся в РФС, у организации было множество долгов – предшественник Николай Толстых не мог найти общий язык со спонсорами. «Мы начинали с 2015 года, тогда был вопрос спасения РФС, были долги 2,6 млрд рублей. В 2017 году мы должны были выйти в ноль, и мы заканчиваем его без долгов", – радостно сообщал Мутко. И практически тут же устроился с должности руководителя РФС.

Считалось, что закрывать долги у него получается в силу нескольких причин. Первое: политический вес, доступ в нужные кабинеты Кремля, собственный статус. Второе: готовность долго и терпеливо общаться с самыми разными спонсорами. Третье: аура определённого успеха. Пока болельщики ругали Мутко, результаты (в футболе точно) постоянно становились лучше.

Вводил лимит

Да, именно при Мутко была введена система лимита по количеству иностранцев на поле. Сначала «7+4», потом «6+5». Последствия этого обсуждают до сих пор. Кто-то концентрируется на резко улетевшей вверх цене на российских футболистов только за счёт паспорта. Кто-то считает количество молодёжи, которая появилась в клубах Премьер-лиги в последние сезоны. В любом случае лимит и его появление – это один из главных этапов современной истории российского футбола. И оправдывать его введение Мутко приходилось регулярно с момента введения ограничения в 2006 году.

Развлекал народ

Количество историй, связанных с Виталием Мутко, просто запредельно. Он постоянно генерировал легендарные выражения, всегда делая это интуитивно, по вдохновению. Плюс Мутко – отличная самоирония. Шутки про знание иностранных языков сам президент РФС использовал постоянно. Даже сейчас половина новостей об уходе Мутко сопровождается двумя фразами: «Ноу криминалити» или «Лет ми спик фром май харт». Над этими историями угарали даже в Кремле. Владимир Путин дарил Мутко англо-русский словарь, а Дмитрий Медведев предлагал «дать денег», так как ролик выступления Мутко на заседании исполкома ФИФА собрал миллионы просмотров.

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Никогда не отказывался от ответственности. И никогда не уходил

Просто вбейте в «Гугл» «Мутко не отказываюсь от ответственности» и посмотрите количество новостей за самые разные даты. Да, ни на одном посту Виталий Леонтьевич не пытался отказываться от ответственности. Всегда подчёркивал, что во всех бедах прежде всего винят его, а он привык. Удивительно, что рассказывал он всегда это так, что в итоге создавалось прямо противоположное впечатление. Обычно за фразами о собственной ответственности следовало предупреждение, что никуда из-за этой ответственности чиновник уходить не собирается. Привык всегда быть крайним.

«Хоронил» футбольные клубы

При всём недовольстве от болельщиков Мутко считается самым успешным чиновником российского футбола:

Но еврокубки и место в рейтинге УЕФА не совсем к нему, а что точно к нему – судьбы российских клубов, которые перестали существовать. На всех уровнях практически ежегодно просто умирают футбольные команды с историей и без неё. Обладатель Кубка России заканчивал существование спустя месяц после победы. Участник Лиги чемпионов играл на стадионе, который по частям принадлежал разным людям и задыхался в долгах. В этом плане всю суть руководства российского футбола последние годы гениально описывает паблик «Футбольная Небесная Лига», посвящённый «мёртвым» клубам.



Можно сказать, что не только Мутко виноват: ведь и российским футболом руководил не только он, и у РПЛ с ФНЛ есть свои начальники. Но Виталий Леонтьевич никогда не отказывался от ответственности.