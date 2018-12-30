Лучший бомбардир Европы играет в Турции. Китайцы хотели его арестовать

Он реально лучший в Европе, потому что прямо сейчас у него 17 мячей в 20 матчах турецкой Суперлиги. Месси, Обамеянг и даже гениальный Кшиштоф Пёнтек идут сзади. Да, вы понятия не имеете, кто такой Мбайе Диань. Больше того, если вы загуглите его имя без указания профессии, первым делом поисковик любого языка выдаст вам совсем другого Дианя. Сенегальского миротворца, который стал одним из героев спасательных операций во время геноцида в Руанде.

Нужный Диань практически неизвестен в Европе, хотя именно здесь прошла практически вся его карьера. Парня в 22 года забрал себе «Ювентус» из клуба Серии D «Бра», заплатив за него 100 тыс. евро. Практически тут же нападающего отправили в «Аяччо», чтобы он получил европейское гражданство и игровую практику. Не задалось ни с тем, ни с другим. Три года «Ювентус» раскидывал Дианя по различным арендам (была даже поездка в Саудовскую Аравию), пока не продал в венгерский «Уйпешт». Там сенегалец впервые со времён игры в четвёртой итальянской лиге смог забить больше 10 голов за сезон, после чего подался в Китай. Сам футболист рассказывает, что у него было и предложение из «Спортинга», но китайцы предложили зарплату в четыре раза выше.



Главная история в Азии связана у форварда вообще не с футболом. В стране не поняли его актёрской работы в короткометражке для собственного «инстаграма». В видео Диань с пистолетом в руках и капюшоном на лице кричит: «Отвали от моей семьи». Никаких причин для такого перформанса, кроме желания пошутить, у футболиста не было. «Пистолет был игрушечным. Мне показалось, что это весело и круто, но я нарушил законы Китая. Уже удалил видео и перед игрушечный пистолет в полицию».

В Китае Диань провёл пару лет, но всегда хотел вернуться в Европу, и по итогу его забрал турецкий клуб «Касымпаша». Сейчас он сенсационно борется за вторую строчку в таблице, а Диань – с отрывом лучший бомбардир турнира.

К футболисту уже постепенно проявляют интерес клубы из ведущих лиг – последним в интересе к нему был замечен «Вулверхэмптон». Но он торжественно пообещал остаться в «Касымпаше» до конца сезона. Правда, дальше будет искать варианты. «Хочу перейти в один из грандов местного футбола или поехать в более сильную лигу: Англии или Франции. Это нормально, что мной интересуются – я же забиваю много голов». За это время форвард заодно должен решить вопрос с гражданством, чтобы не было проблем с переходом в клуб Англии.



В Турции Диань не только забивает, но и продолжает провокации. Новое развлечение форварда — отмечать голы, надевая маску гориллы. Аналогичным эмоджи футболист сопровождает многие посты в «Инстаграме».

Никакого особого смысла, судя по интервью с самим игроком, в маске нет. Просто попалась на глаза после одной из тренировок, просто показалось забавным надеть её, празднуя голы. С того времени Диань забил ещё несколько мячей, так что маска признана фартовой.