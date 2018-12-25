8 матчей, которые нам нужно оставить в 2018 году

Выбирать худшие игры исходя из качества игры — беспросветный тлен. На такой топ не хватит количества допустимых символов для статьи (и что важнее — вашего терпения). Поэтому, собирая этот список, мы учитывали не только то, что было на поле, но и то, что осталось за его пределами.

«Волга» (Ульяновск) — «Лада-Тольятти» (0:1)

Когда: 28 апреля



«Мы тонем, но матч состоится в любую погоду», — категорично настаивал директор местного стадиона Валерий Коробков. Тут бы восхититься стойкостью этого человека, но как-то не хочется. Коробкову на поле выходить не пришлось, зато пришлось футболистам команд ПФЛ. Не знаю, как вам, но мне кажется, эти кадры — настоящий позор. Увидеть что-то подобное в 2019-м совсем не хочется.

2. «Атлетик» — «Спартак» (1:2)

Когда: 22 февраля



Осенние матчи наших клубов в еврокубках перечислять не стоит, всем и так очевидно, что там было много разочарований. Проблемы в Европе начались ещё в феврале, и дело тут даже не в результате (лучше бы так). «Спартак» победил соперника в Бильбао, но матч омрачили столкновения местных и российских болельщиков. После тех беспорядков погиб местный полицейский — от сердечного приступа…

Беспорядки в Бильбао перед матчем «Спартака». Погиб полицейский. Видео Всего пострадало 5 человек.

3. «Локомотив» — «Спартак» (0:0)

Когда: 4 марта

Все ждали, что московское дерби будет битвой за будущее чемпионство, но в итоге оно обернулось квестом под названием «Найди мяч». Тогда и выяснилось, что у РПЛ попросту не предусмотрены красные мячи в случае снежной погоды (сейчас недочёт исправлен). А тогда команды играли едва различимым на картинке шариком, да ещё и «Локо» был в белой форме. Прядкин, впрочем, посчитал, что «в принципе всё там было различимо».

4. ПАОК — АЕК (0:0, прерван в концовке)

Когда: 11 марта



За рубежом всякой дичи тоже хватает. Взять бы хотя бы Грецию. Ни для кого не секрет, что обеспечение безопасности на футболе для местных полицейских — реальная проблема. Для понимания: весной 40 фанов ПАОКа захватили студию государственного телеканала ERT 3 и заставили ведущего в течение пяти минут читать их обращение. Чуть позже судью угораздило принять спорное решение в одном матче, и началась заварушка. В ней решил поучаствовать владелец ПАОКа Иван Саввиди, который вылетел на поле с оружием!

Кошмар в Салониках! Матч прерван, Саввиди выбежал на поле с оружием. Видео Российский бизнесмен и его ПАОК снова угодили в скандальные хроники. Что происходит?

5. Россия — Турция (1:1)

Когда: 5 июня

Недовольство сборной России копилось месяцами, но в последней игре перед ЧМ — с турками — оно достигло высшей точки. И пусть в той игре Россия наконец-то не проиграла, россияне играли отвратительно. Появилось ощущение, что сборная летит в пропасть, а особо горячие головы призвали немедленно менять тренера, чтобы встряхнуть команду в исторический для страны момент. Черчесову хватило нескольких недель, чтобы показать, в чём они были не правы. Пусть тот матч так и останется последним, когда мы сомневались в своём тренере.

6. Швеция — Россия (2:0)

Когда: 20 ноября



И всё же ещё одна неудача у сборной была — хоть и по объективным причинам. Когда с составом не было проблем, Россия реально претендовала на то, чтобы быть в высшем дивизионе Лиги наций. Без Головина, Марио Фернандеса, Черышева и Зобнина удержаться в лидерах не вышло. Тот случай, когда нестыдно списать результаты на фатальный нефарт с травмами. 2019-й, давай без таких историй?

Фото: РИА Новости

7. Япония — Польша (0:1)

Когда: 28 июня

На ЧМ-2018 японцы запомнились не выходом в плей-офф, а свинским отношением к аудитории. Ну, по крайней мере так кажется нам, европейцам, далёким от принципов самурайства. Проигрывая 0:1 полякам в самом конце игры, японцы начали перекатывать мяч друг другу и просто ждать финального свистка. Представляю, что чувствовал болельщик из Барнаула, выигравший право купить билет в случайной жеребьёвке. После матча тренер прямо сказал, что это была его установка. Та игра запомнилась ещё и тем, что японцы вышли в плей-офф не по личным встречам или разнице мячей, а из-за меньшего количества жёлтых карточек…

И это вы называете фэйр-плей? Япония обошла Сенегал. Это было очень честно.

8. «Енисей» — «Ахмат» (1:1)

Когда: 1 декабря



Уж сколько раз твердили миру… Ну поймите, холодно в Красноярске зимой, даже если календарь составлять летом. Игру, вокруг которой было столько шума, всё-таки провели, хотя были сомнения, что температуру замеряли корректно (даже Рашид Рахимов возмутился). Ну хоть в Оренбурге отменили — в тот же день. Будем считать, что с той игры футбольные власти начали заботиться о российских болельщиках и наш футбол зашагал вперёд. Что тут ещё предложить, кроме неиссякаемой веры в будущее? Под Новый год-то.