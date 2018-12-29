Два года назад китайцы взорвали футбольный рынок. Сейчас они жалеют об этом

Несколько лет назад в Китае началась нехилая движуха, которая грозила перевернуть вообще весь мировой порядок в футболе. Первые новости о том, что перспективные футбики едут в Азию, появились еще в 2016 году. Но максимально все раскрутилось в январе-2017. Понеслись крупные сделки, аналитики Европы и США бросились изучать новый рынок, болельщики узнавали детали государственной футбольной программы Китая.



По ней местный футбол должен был выйти на уровень мирового господства к 2030-му году. Тогда же в стране планировали принять чемпионат мира и красиво его выиграть. Китайская Суперлига максимально быстро ворвалась в топ-20 по финансовым показателям. Все называли Китай самым перспективным для бизнеса рынком. Всему этому радовался глава КНР Си Цзиньпин – главный фанат футбола в стране. Благодаря его указам и желаниям в Китае активно открывали футбольные поля, а местные бизнесмены вдруг загорелись идеей финансирования местных футбольных клубов. Их никто не принуждал, это часть культуры «гуанси» – уникальной для Китая. Она основана на постоянном выстраивании социальных связей. Любой бизнесмен понимал: сегодня он вкладывает сотни миллионов в футбол, а завтра ему будет проще получить разрешение на строительство или другой документ.

В Китае сходят с ума по Лео Месси. Они придумали особый план для его трансфера В этой сделке заинтересован даже президент страны Си Цзиньпин.

***



Если у развития китайского футбола была и есть программа развития, то местные футбольные клубы кутили как призывник за сутки до военкомата. Тратили все, что было, не особо думая о смысле происходящего. В Китай ехали футболисты, которые просто были готовы пожертвовать карьерой ради денег. Лиге даже пришлось тормозить клубы: сначала лимитом на иностранцев, а затем и налогом в 100% за трансфер каждого иностранного футбика.

А затем случилась история Паулиньо. Бразильский полузащитник стал первым топ-футболистом, который переехал не только из Европы в Китай, но и обратно. «Барселона» забрала игрока из «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 млн евро. Каталонцам требовался мощный полузащитник, Паулиньо хотел лучше подготовиться к чемпионату мира. Так выяснилось, что даже несколько лет карьеры в Китае не убивают футболиста, и он может дальше выступать на топ-уровне. Мотивации у Паулиньо, правда, хватило всего на сезон – дальше он вновь вернулся в Китай. Но определенный тренд задал.

Летом дортмундская «Боруссия» вернула в Европу Акселя Витселя, и после оформления трансфера выяснились детали контракта игрока с «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Юристы Витселя по его просьбе вписали в соглашение пункт о выкупе за 20 млн евро. Судя по всему, игрок изначально планировал провести в Китае год-два, чтобы заработать и вернуться в Европу. В 2017-м китайский рынок был перспективным для игроков, которые хотят заработать. Сейчас он перспективен для клубов, которым нужно усиление в условиях перегретого рынка Европы.

Витсель – в Дортмунде! Он всё-таки уехал в топ-лигу, а не зачах в Китае Экс-зенитовца вытащила из Китая «Боруссия».

***



Определенное разочарование настигло и руководство китайского футбола. Все шаги по развитию, все денежные инвестиции делались ради одного – успеха национальной сборной. Но из пяти последних матчей китайцы выиграли один. В рейтинге ФИФА они находятся ниже Сирии, где постоянно вспыхивают военные конфликты.



Когда ожидаемого улучшения результатов не последовало, началось традиционное китайское воспитание. 50 местных игроков, входящих в обойму национальной сборной, в осенью вызвали на военные сборы. Все происходящее с фото и видео публиковалось на Weibo (местный аналог «Твиттера»). За игроками основной сборной последовала и молодежка. Вместо футбольной формы – военная. Футболисты изучали историю, слушали местного замполита, не ложились спать без прослушивания гимна партии. Местные газеты писали, что все это – результат обвинения игроков за поведение в матчах сборной. «Они недостаточно усердно работали даже на разминке перед игрой, не ощущали той чести, которой удостоились», – писали местные газеты. Физическая подготовка на военных сборах тоже была. В том числе раздетых по торсу футболистов заставляли прыгать в снег.



Критикуют китайских игроков и за татуировки – они вынуждены закрывать их бинтами во время публичных появлений. Кажется, партнеры из Латинской Америки и Европы научили местных не совсем тому, на что рассчитывало руководство партии.

Все происходящее никак не комментирует тренер сборной Китая Марчелло Липпи. У него через пару месяцев заканчивается контракт и начинается пенсия. Итальянец готовится к Кубку Азии. Ничего не говорит и его коллега, тренер олимпийской сборной Китая, Гус Хиддинк.

Есть и более логичные меры, предпринимаемые CFA. В несколько недель назад было объявлено о достижении договоренности с Ла Лигой по созданию в Мадриде учебных центров для китайских молодежных команд и тренеров.



«Проект включает в себя тренировки, академическое и культурное образование, а также игры. Мальчики также будут посещать 8 часов занятий в день, изучать испанский и английский», – сказала Мартина Оливас, международный представитель Ла Лиги.



Китайскую юношескую команду U15 ждет 10 месяцев стажировки в Испании. За это время пацаны сыграют и потренируются со сверстниками из «Реала», «Атлетико» и «Хетафе».

«Не знаю, как бы реагировал, если бы мне дали такие деньги». Новый побег в Китай Янник Феррейра Карраско меняет Мадрид на Китай. И берёт за компанию Николаса Гайтана.

***



По сути, Китай уже сейчас отказался от политики громкого, но бесполезного шума в пользу более привычных методов. Терпение, труд и вера в партию – на эти рельсы постепенно уходит развитие местного футбола. А инвестиции направляют не на дорогих футболистов, а на знания и тренировки у лучших. В Суперлиге денег же станет еще меньше. В частности будет введен потолок зарплат для местных футболистов.

Китайский сезон стартует весной с новым правилом. Местные игроки не могут получать больше 10 млн юаней (1,22 млн евро) в год. Бонусы и другие финансовые стимуляции тоже ограничат. Иностранцев это пока не касается, но ежегодные расходы каждого клуба не могут превышать 1,2 млрд юаней (152 млн евро) в 2019 году, а в 2021 году лимит сократится до 900 млн юаней (114 млн евро).



Максимально жестко клубы будут наказывать за двойные контракты, которые условно называются «инь-янь». Речь о двух видах одного документа: с суммами для налоговой, и с реальными данными. Если такое будут находить, то клубу грозит снятие очков или исключение из лиги, а игроку или тренеру – запрет на футбольную деятельности от 1 до 3 лет.



«Ассоциация будет опираться на опыт ведущих зарубежных лиг для выработки мер по контролю высокой заработной платы, завышенных премий и сумм трансферов. Если есть только инвестиции, но нет четкого представления о долгосрочной выгоде, китайский футбол не станет стабильным. Компании, владеющие командами, должны понимать, зачем инвестировать, какие будут выгоды, и что это дает обществу», – сказал Ли Юйи, вице-председатель CFA.