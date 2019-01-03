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Итоги футбольного 2018 года в постах из «Инстаграма»

Эрик Кантона и фото Неймара
София Михайлова
Фото: instagram.com/ericcantona/
10 лет дружбы, «месседж» Погба и Дзюба после матча с Хорватией
Итоги-2018 — в постах из «Инстаграма».
Футбол

Денис Глушаков попрощался с Массимо Каррерой.

Одно из самых нашумевших событий ушедшего года. И мы сейчас совсем не про день рождения президента.

Криштиану Роналду объявил о своём переходе в «Ювентус». Фото набрало сумасшедшее количество лайков.

Поль Погба неплохо выступил после того, как клуб уволил Моуринью. Потом, правда, удалил, но интернет всё помнит.

Эрик Кантона высмеял Неймара за его странную причёску, которой он сверкал на чемпионате мира.

Лука Модрич и его итоги года.

Киллиан Мбаппе нашёл любовь!

Маринато Гилерме написал трогательный пост про чемпионство.

«Инстаграм» Артёма Дзюбы заслуживает отдельного внимания. Нападающий сборной России сделал фото с каждым после матча со сборной Хорватии.

Фото: instagram.com/artem.dzyuba
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