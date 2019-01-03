«Кайфуйте!». Как игроки «Локо» встретили Новый год

Пока новый гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе занимался бумажками по случаю своего назначения, за новогоднюю речь взялся Юрий Палыч. В своём обращении он пожелал болельщикам кучу нежностей и посоветовал носить варежки (ну, вы поняли к чему).
Кстати, прямо перед Новым годом Сёмин с внучкой сходил в театр Олега Меньшикова.
К пожеланиям главного тренера присоединился Гжегож Крыховяк. Неожиданно для многих он улетел в Кейптаун (нам-то он об этом давно рассказал).
Ведрану Чорлуке варежки тоже не пригодятся. Он с женой шлёт поздравления из Доминиканской Республики.
Дальше всех, как всегда, забрался Фарфан, и вот его приветы из Перу, где он, судя по всему, отрывается с семьёй.
Впрочем, Гилерме же тоже в Южной Америке — в любимой Бразилии.
Здесь скромная ёлочка Кверквелии.
Баринов тоже, похоже, начал 2019-й дома — с родными людьми.
Эдер ностальгирует по 2018-му…
… а Тарасов тусит со Снегуркой (жена тоже рядышком).
Братья встретили Новый год вот такой фотографией. Алексей заодно толкнул мотивационную речь.
И, наконец, самый дельный совет на ближайший год — от Фёдора Смолова. Если что, можно уже начинать.