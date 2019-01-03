«Кайфуйте!». Как игроки «Локо» встретили Новый год

Тарасов со Снегуркой, мотивация от Миранчуков и необычный отпуск Крыховяка.

Пока новый гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе занимался бумажками по случаю своего назначения, за новогоднюю речь взялся Юрий Палыч. В своём обращении он пожелал болельщикам кучу нежностей и посоветовал носить варежки (ну, вы поняли к чему).

Кстати, прямо перед Новым годом Сёмин с внучкой сходил в театр Олега Меньшикова.

К пожеланиям главного тренера присоединился Гжегож Крыховяк. Неожиданно для многих он улетел в Кейптаун (нам-то он об этом давно рассказал).

Ведрану Чорлуке варежки тоже не пригодятся. Он с женой шлёт поздравления из Доминиканской Республики.

Дальше всех, как всегда, забрался Фарфан, и вот его приветы из Перу, где он, судя по всему, отрывается с семьёй.

Впрочем, Гилерме же тоже в Южной Америке — в любимой Бразилии.

Здесь скромная ёлочка Кверквелии.

Баринов тоже, похоже, начал 2019-й дома — с родными людьми.

Эдер ностальгирует по 2018-му…

… а Тарасов тусит со Снегуркой (жена тоже рядышком).

Братья встретили Новый год вот такой фотографией. Алексей заодно толкнул мотивационную речь.

И, наконец, самый дельный совет на ближайший год — от Фёдора Смолова. Если что, можно уже начинать.