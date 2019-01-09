«Спартак» снова вернул воспитанника. Он убеждённый мусульманин и похож на Хабиба

«Спартак» официально объявил о переходе полузащитника «Ростова» Аяза Гулиева. Прошлым летом мы уже писали, что клуб зря отпустил этого игрока — подробно и с цифрами.

«Совсем странным выглядит решение о полноценной продаже, а не об аренде. Пусть даже с опцией обратного выкупа – возможный процесс возвращения всё равно теперь окажется куда сложнее. Логичных объяснений случившемуся просто нет», — отмечалось в той статье.

Объяснений не появилось. Текст оказался пророческим — боссам красно-белых хватило полгода, чтобы передумать. Гулиев едет обратно, и «Спартак» снова платит за своего же воспитанника.

Москвич и спартаковец

Гулиев не из тех, кто пару лет гонял на тренировки дубля и теперь по инерции зовётся спартаковцем. Аяз родился в Москве и с пяти лет играет в форме с ромбиком. А выбирая между Азербайджаном (родина отца) и Россией, выбрал триколор. Но восточные корни всё равно оказали сильное влияние на его характер.

Аяз глубоко религиозен. Футбольная карьера не стала барьером для соблюдения всевозможных мусульманских постов. Никогда в жизни он не употреблял алкоголь, а жениться решил всего после двух встреч со своей будущей избранницей. Потому что уверен: так было правильно.

«Отношений не было, — цитирует Аяза «Матч». — По религии они запрещены, пока девушка не станет женой. Многие мои друзья знали, что хочу жениться, и через своих жён и сестёр или как-то ещё… В общем, через 10 человек помогли найти. Изначально искали вариант, который подойдёт мне по возрасту, по понятиям».

По этим самым понятиям он очень любит Грозный. Где, как не здесь, чувствовать себя комфортно убеждённому мусульманину? Несмотря на то что он вырос в Москве, школу заканчивал в Чечне — экстернатом. Чтобы преуспеть в футболе, последние классы он заканчивал в режиме «год за два». Это не помогло ему добиться своего в «Спартаке» в свой первый приход.

В его системе (здесь имеется в виду «Спартак»-2) Гулиев выиграл ПФЛ. Как раз тогда взял серебро с молодёжной сборной России. В ней он играл ключевую роль. Гулиев провёл в «Спартаке» почти 20 лет, а в 2009-м Федун лично вручил ему ключ от новой клубной академии в Сокольниках. И всё же Аяз не получил ни единого шанса в основе главной команды.

Поэтому не удивляйтесь, если где-то услышите про него «любимчик Федуна». Это не потому что глава клуба заворачивал про него занятные сравнения. Гулиева чаще сравнивают с Хабибом Нурмагомедовым. И правды в таком сравнении куда больше, чем в случае с Денисом Давыдовым.

Плохой знак для Глушакова?

Возможно, будь Гулиев в распоряжении Карреры и Рианчо прошлой осенью, оба тренера до сих пор бы работали в «Спартаке». Мы прекрасно помним про их трагичную любовь к схеме 4-3-3, для которой в команде попросту не оказалось исполнителей на некоторых позициях. Глушаков, способный обеспечивать хотя бы какую-то мобильность и искать свободные зоны, в сентябре был сослан в дубль, а картина под названием «Зобнин в роли инсайда» смотрелась очень печально. Причём даже сам футболист не понимал, почему от него требуют делать то, чего он категорически не умеет.

Гулиев как раз обладает качествами, которые были необходимы той команде. В первую очередь, это двигательная активность, выносливость и способность покрывать большое пространство. По объёму ТТД и, в частности, среднему количеству единоборств Аяз находится примерно на одном уровне с Зобниным. Он пока не настолько тактически обучен и опытен, допускает куда больше позиционных помарок, но за счёт высокой интенсивности перемещений с мячом и без него однозначно придётся ко двору и снимет часть функций с Фернандо, которого по умолчанию нужно разгружать в обороне.

Если с точки зрения обороны Гулиев Зобнину пока проигрывает, то в атаке выглядит интереснее и смелее. Аяз не боится брать на себя инициативу в завершении, занимает 14-е место в чемпионате по среднему количеству ударов (2,9 за 90 минут). Важно, что плотно бить он умеет как с левой ноги, так и с правой, а из упомянутых 2,9 попыток аж 2,6 совершаются из-за пределов штрафной. Мы помним, что после отъезда Промеса в «Спартаке» почти не осталось дальнобойщиков, поэтому качества Аяза могут оказаться очень востребованными, особенно в условиях массивной обороны соперников.

Другое полезное умение Гулиева – силовой дриблинг. Новичок «Спартака» умеет освобождаться от опеки соперников или разбивать чужой прессинг за счёт самостоятельных перемещений, работать спиной к чужим воротам и быстро разворачиваться. У него в среднем 6,3 обводки за матч и высокая эффективность в 73,5% – ни у одного из действующих игроков красно-белых нет таких цифр.

Правда, иногда дриблинг Гулиева идёт во вред команде – он передерживает мяч и не отдаёт передачу, которая могла бы сделать атаку опаснее. С обостряющими пасами у Аяза дела вообще обстоят средне, этот навык ему точно нужно развивать. Но если оценивать трансфер комплексно, принимая во внимание и оборону, и атаку, то возвращение собственного воспитанника, который успел возмужать и превратиться в одного из самых интересных полузащитников страны, – отличный трансфер, который закроет проблемную позицию, добавит в среднюю линию красно-белых новые качества и обеспечит для команды тактическую вариативность.

И да, теперь Глушакову будет пробиться в основной состав намного сложнее.