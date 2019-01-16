В РПЛ много вратарей, но почти нет хороших. Количество говорит о плохом качестве

Очень редко в жизни мы сталкиваемся с примерами, когда разнообразие говорит о плохом качестве рассматриваемого вида — обычно мы уверены, что разнообразие — это хорошо. Случай с вратарями — тот самый, когда разнообразие и количество говорит о том, что со всем видом есть проблема. Легко обмануться, глядя на количество имён, поэтому совершенно нормально, когда на основании стереотипа о разнообразии коллеги делают поспешные выводы.

РПЛ ломится от количества вратарей. У этой проблемы только одно решение Джанаев без клуба. Медведев исчез. В «Спартаке» и «Краснодаре» играют по три вратаря. И ещё много примеров из РПЛ.

При этом даже не доставая цифры, можно найти в тезисе «много имён вратарей — значит, у нас с ними всё хорошо» неслабую логическую пробоину. Если бы основные вратари в большинстве клубов были бы сильны, мы бы и не знали имена их сменщиков, а если те выходят на поле и к тому же постоянно ротируются (при этом такое происходит в сильнейших клубах), это говорит о проблемах, а не о хорошем качестве вратарей. Каждый из них фактически играет до ошибки, ни в ком из них, за исключением двух-трёх голкиперов, у тренеров нет уверенности.



Смотрите: за полтора года у «Манчестер Сити» место первого номера занимали четыре известных вратаря — Харт, Кабальеро, Браво и Эдерсон. Первый плохо подходил Хосепу Гвардиоле, Кабальеро и Браво постоянно менялись местами, потому что оба не оправдывали ожиданий, а затем пришёл Эдерсон, который моментально забрал место в основе себе и не отдаёт никому с лета 2017-года. Когда вратарская линия «Сити» была качественнее — при трёх вратарях, каждый из которых не соответствовал основной команде, или теперь, когда вне форс-мажорных обстоятельств абсолютно без разницы, есть ли у команды вратарь-бэкап?



Ответ очевиден.

В случае с РПЛ всё ровно так же. Тренеры меняют основных вратарей не от роскошного выбора, а от скудного. Нет ни желаемой стабильности, ни выдающихся качеств, помимо игры на линии ворот. Тренер вратарей «Аталанты» Карло Резмини утверждает, что новейшая школа вратарей строится на сохранении у них уверенности в своих силах. То есть: если ты пошёл на навес и промахнулся мимо мяча, то в следующий раз ты не должен сомневаться ни секунды в своём решении — иначе возросший за последние годы темп игры не простит промедления. Рекомендую последить за российскими голкиперами именно с этой точки зрения — заметьте ошибку и подмечайте, как вратарь проведёт остаток матча. С высочайшей долей вероятности он будет отказываться от ответственности и отстаиваться на линии ворот до последнего.



(Здесь можно ещё сказать про игру ногами, но давайте даже не будем начинать.)



Но, конечно, любой футбольный антитезис в 2019-м нельзя принять без столовой ложки статистики. И она говорит о том, что с ростом в клубах Премьер-Лиги количества вратарей ситуация как минимум не улучшается.



Большинство цифр в динамике остаются почти неизменными. Например, в нынешнем сезоне голевыми становятся 28% ударов в створ (29% в предыдущем сезоне, 28% — в сезоне-2016/17, 29% — в сезоне-2015/16, 30% — в сезоне-2015/16, 30% — в сезоне 2014/15). Или вот само количество ударов в створ не меняется — выделяется только сезон-2014/15 со своей цифрой в 8,6 попаданий, но тогда и качественных атакующих исполнителей в чемпионате было больше. Все остальные сезоны плотно укладываются в одну цифру — 7,9; 7,9; 7,6; 8,1; 7,9.

Даже один из любимых тезисов последних лет — «слишком важны стали стандарты» — тоже остаётся контролируемым цифрами. Понятно, что чем больше будет доля ударов со стандартов, тем меньше шансов у вратарей спасать (часто это удары или в упор, или — как в случае с пенальти — один на один с бьющим), но за пять последних сезонов ни разу процент «стандартных» ударов не вышел за пределы трёхпроцентного интервала — 24-26%.



Но кое-что всё же изменилось. Если в прогрессивных футбольных чемпионатах, аналитика и математика начала прагматично пережёвывать тех, кто всё определяет на глазок, и количество ударов из-за пределов штрафной начало резко сокращаться, то в чемпионате России такой тенденции нет пока и близко (к сожалению, этот процесс идёт слишком медленно). Пять предыдущих сезонов фиксировались одни и те же цифры по доле дальних ударов от общего количества попыток — 44-45%. Теперь же эта цифра достаточно для большой выборки ударов резко скакнула до 49%.



Что это означает для вратарей? По их воротам стало наноситься больше некачественных ударов, но на остальную статистику это не повлияло — они пропускают так же, как и при более качественных ударах. Следовательно, говорить о росте их общего уровня и роскоши выбора как минимум неправильно.



Тренеры — не враги себе. Они видят, если вратарь привозит, и меняют основного не потому что у него в запасе есть голкипер с именем. Имя и засвеченность — слишком ненадёжный критерии для определения качества.