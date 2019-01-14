РПЛ ломится от количества вратарей. У этой проблемы только одно решение

Уровень вратарей в РПЛ выше, чем уровень полевых игроков. Так было раньше, и так остается по сей день. В сборной России есть одна позиция, за которую не страшно. Даже после эпохального ухода Акинфеева. Есть Лунев, который практически не ошибается.

В чемпионате России 16 клубов. И этого явно мало для того количества вратарей, которое у нас выступает. Просто загибайте пальцы:



Джанаев на сегодня без клуба. Медведев побил рекорд Нигматуллина по сухим минутам и пропал с радаров. Габулов, похоже, хотел поиграть еще, но негде. Лодыгин мог был пойти за практикой в другие клубы, но некуда. Лучшие игроки «Анжи» сейчас сваливают из команды. Дюпин – одно из открытий, но опять же… Куда идти? В «Уфу»? Там Беленов, который дважды входил в топ-3 лучших вратарей по версии РФС. В «Крылья»? Там Рыжиков, чей уровень явно не ниже среднего в команде.

Юрий Дюпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Идем дальше. В «Спартаке» и «Краснодаре» похожая ситуация. Есть два опытных голкипера плюс один молодой, который уже зарекомендовал себя. У москвичей: Ребров, Селихов и Максименко. У краснодарцев: Крицюк, Синицын и Сафонов. Тут стоит сказать отдельно именно про молодых. У Максименко были ляпы: тут и косяк в Салониках, и привет от Рыкова. Тем не менее, Максименко отыграл в этом сезоне больше других вратарей в силу разных причин (в том числе травмы Селихова). Сафонов же оба матча в РПЛ отстоял на ноль. Другие три игры (две – в ЛЕ и одна – в кубке) – победы с одинаковым счетом 2:1.



Практически без практики остается Коченков. Раньше под Гилей так же сидел Абаев, у которого 11 матчей в основе «Ростова» в этом сезоне. При этом Коченков на шесть лет моложе Абаева и по уровню вполне бы подошел командам хотя бы из второй половины таблицы.

Маринато Гилерме и Антон Коченков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Довбня – еще один человек, который заработал себе имя (не только в матчах против «Спартака»). В этом сезоне у него только четыре матча в РПЛ. Больше играл Фролов, который тоже в порядке. Особенно на старте сезона: 8 сейвов в матче «Крылья» – «Оренбург».



Какого-то простого решения для трудоустройства вратарей не существует. Разве что расширить РПЛ до 26 клубов. Это, конечно, бред. Но если серьезно, то призывы сократить лигу от Газзаева, Федун и остальных – это еще усугубило бы ситуацию для вратарей. Единственным реальным выходом здесь может быть переезд в другие чемпионаты. И речь может быть не только о топ-лигах.

Станислав Крицюк Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Немолодой Габулов перешел в «Брюгге» и выиграл чемпионат Бельгии. Менее опытный Митрюшкин в 21 год стал капитаном «Сьона». Еще один пример – Крицюк. Не выступал ни в РПЛ, ни ФНЛ, но уехал в Португалию и вернулся игроком «Краснодара». Если взять последние годы, то можно проследить: нашим вратарям в Европе проще получать игровое время, чем полевым футболистам. На самом деле многие наши вратари уже уехали Европу. Хотя вы о них могли даже не слышать. 21-летний Иван Злобин с 2015 года в Португалии. В сентябре продлил контракт с «Бенфикой» до 2024 года. Воспитаннику «Зенита» Александру Васютину сейчас 23 года. Он перешел сначала в финский «Лахти», а потом в норвежский «Сарпсборг» – география передвижений красноречива (видимо, дальше будет датская лига). 22-летний Максим Рудаков тоже воспитанник «Зенита», но 2018 год провел в ХИКе, где стал чемпионом Финляндии.



Жаль, что в свое время Акинфеев не попробовал себя в топ-лиге. Вероятно, после этого наших вратарей охотнее звали бы в Европу.