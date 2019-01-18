Ерёменко перешёл в «Ростов». Карпин хотел его подписать ещё в 2009-м

«Ростов» усиливается. Очередным новичком стал не Ивелин Попов, как многие того ждали, а другой бывший игрок «Спартака» Роман Ерёменко.
«Мы приветствуем Романа Ерёменко в «Ростове» и желаем ему показать свой лучший футбол в жёлто-синей футболке», — гласит твит «Ростова».
Условия контракта
Ерёменко после ухода из «Спартака» оказался свободным агентом, поэтому переход не стоил «Ростову» никаких денег. Ну, не считая комиссионных агентам и подъёмных самому футболисту. Соглашение с 31-летним финном рассчитано на 2,5 года, до лета 2021 года. Смело — к тому моменту ему будет 34 года.
Любопытный факт: Карпин хотел пригласить Ерёменко в «Спартак» ещё в 2009 году, когда тот играл за киевское «Динамо». Но не получил одобрения руководства. «Когда я предложил купить Ерёменко, мне сказали, что на это нет денег», — рассказывал тренер.
Где он был в последнее время?
После некрасивого расставания с ЦСКА Роман перешёл к их принципиальным соперникам — в «Спартак». «Для Ерёменко дорога в ЦСКА закрыта», — сказал тогда гендиректор клуба Бабаев.
После долгих бурлений в прессе он сыграл за команду всего семь игр (ни одной полностью) и не отметился ни единым результативным действием.
Возможно, это и сподвигло «Спартак» на то, чтобы воспользоваться правом досрочного расторжения контракта одной из сторон, как это было прописано в договоре. Несмотря на сообщения о проблемах Романа со здоровьем, последнее медобследование выявило, что с ним у Ерёменко всё в порядке.
Нужен ли он «Ростову»?
В условиях ограниченных ресурсов команде Валерия Карпина нужен любой игрок с претензией на приставку «топ». Отдельно отметим, что в обратном направлении — в «Спартак» — неделю назад отправился Гулиев. Нет, Ерёменко не замена Аязу в опорной зоне, но, возможно, креативный футболист «Ростову» сейчас даже нужнее. Бульдогов на рынке всё-таки куда больше.
Хотя, в условиях ухода ещё и Юсупова, ростовчанам придётся задуматься о новом футболисте в центр поля. Пока среди новичков лишь откровенно сырые варианты — Бактийор Зайнутдинов из «Астаны» и ушедший из «Анжи» Даниил Глебов.
Значит, трансферы в «Ростове», скорее всего, ещё будут.