Игорь Черевченко прокомментировал назначение на пост главного тренера «Факела»

Российский тренер Игорь Черевченко рассказал, как принял предложение возглавить воронежский «Факел».

«Сегодня поздно ночью поступил звонок и предложение от спортивного директора Кирилла Котова. Думал недолго, решение принял практически сразу же. Воронеж по-настоящему футбольный город, поэтому рад стать частью клуба с большой историей и такой потрясающей армией болельщиков. Постараемся совместными усилиями до конца сезона решить все поставленные перед командой задачи», — приводит слова Черевченко пресс-служба «Факела».

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 25 матчей. В 26-м туре чемпионата России воронежцы сыграют с «Сочи» в понедельник, 29 апреля.