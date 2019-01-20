Когда вернутся Зе Луиш, Жиго и Фернандо? Главные новости со сбора «Спартака»

Финт Зидана от легендарного Леонида Фёдоровича Трахтенберга

Воскресная тренировка красно-белых началась с приятного события – команда дружно поздравила директора департамента по связям с общественностью Леонида Трахтенберга с 71-летием. Олег Кононов вручил имениннику мяч и предложил, как молодому и перспективному, тут же начеканить пять раз.



Но опытного Леонида Федоровича не провести. Он пошёл ещё дальше и в ответ на глазах у всех выполнил финт Зидана. Под бурные овации. А потом зачитал стих: «Я проснулся сегодня в Дохе – и далеко не на последнем вздохе!»

Желаем Леониду Федоровичу здоровья и неисчерпаемого запаса энергии!

Катар бывает холодным!

В Доху красно-белые прилетели в субботу вечером. И тогда же успели провести первую тренировку. Команда занимается в отличных условиях в шикарном спортивном комплексе под названием Aspire, находящемся рядом со стадионом «Халифа» — домашней ареной сборной Катара и единственным спортивным объектом ЧМ-2022, который готов уже сегодня.

В комплексе Aspire, кстати, тренируется не только «Спартак», но и остальные три клуба, которые примут участие в коммерческом турнире. Работают все прямо по соседству. В воскресенье утром можно было при желании одновременно наблюдать за занятиями «Спартака», «Ростова» и «Зенита», бегая от одного поля к другому.

Катар же слегка удивил погодой. Постоянно ходили разговоры о невыносимой круглогодичной жаре, но в январе здесь даже не просто терпимо, а по-настоящему прохладно. Ночью температура воздуха опускается до отметки +12 градусов. Для «Спартака», который только что приехал из соседних, но очень жарких Эмиратов, это стало сюрпризом.



А кое-кто даже заболел. Правда, ещё до прилета.

Что случилось с Зе Луишем и Селиховым?

Оба футболиста не тренировались с командой ни в субботу, ни в воскресенье. О причинах нам рассказал директор медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

— У Зе Луиша простуда. Он уже без температуры, но чувствует слабость. Как следствие простуды это закономерное явление, поэтому сегодня мы оставили его для индивидуальных занятий в тренажёрном зале. Надеемся, в понедельник Зе начнет тренироваться на улице. В каком объёме, решим утром. В матче с «Ростовом» его участие маловероятно.



— А Селихов?

— У Саши пока сохраняется небольшая температура. Его участие в игре тоже практически невозможно.

Как себя чувствуют игроки, перенесшие «кресты»?

Жиго и Ещенко тоже прилетели в Катар. Андрей даже ненадолго вышел к полю к команде, правда, быстро ушёл заниматься в зал. Он уже не хромает, но видно, что оперированная нога очень сильно потеряла в мышечном объёме. Теперь всё это нужно восстанавливать. Хотя в «Спартаке» удивляются: восстановление Ещенко идёт потрясающими темпами! И действительно есть вероятность, что он успеет сыграть ещё в этом сезоне.



— У Жиго тоже всё нормально, — Вартапетов. — Всё в соответствии со сроками, никаких осложнений.

— Когда ожидается возвращение французского центрального защитника?

— Думаем, в марте. Точных чисел не скажем, но ориентир – до конца месяца. Надеемся, что тогда он уже сможет играть.

«Спартак» улетел на сборы в компании Айртона и Гулиева. Фото из Шереметьево Сегодня «Спартак» отправился на вторые сборы в Доху, где команда будет готовиться к возобновлению сезона.

Боккетти

Ситуация с центром обороны усугубляется ещё и тем фактом, что Кутепов дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром». Учитывая неготовность Жиго и операцию Боккетти, есть риск вообще остаться с одним опытным центральным защитником. Но нет: в «Спартаке» верят, что форс-мажора не случится.



— Боккетти начнёт на сборе в Катаре беговую работу, на днях, а потом ускоренными темпами будет готовиться к началу весенней части сезона, — рассказал Вартапетов. – Предположительно он будет готов к возобновлению чемпионата. Надеемся на это.

— А что у него была за травма? Он показывал баночку с какими-то вырезанными белыми наростами. Смотрелось жутковато.

— Это множественный хондроматоз, так называемые свободные хондромные тела. Грубо говоря, хрящики, которые находятся внутри голеностопного сустава. Они образовываются не сразу, а постепенно, со временем. Это профессиональная «вредность» футболиста, встречается довольно часто. Наступает момент, когда эти тела начинают мешать играть, раздражают сухожилия, приводят к появлению боли.

Когда весь запас консервативных мероприятий был исчерпан, мы решили отправить Боккетти на операцию. Он сразу почувствовал облегчение. Но после хирургического вмешательства всегда требуется время на восстановление. Сначала, как вы помните, Сальваторе носил гипс.

Фернандо

— Фернандо, скорее всего, в катарских матчах участия не примет. У него будут ограничения на этом сборе. Воспаление сухожилия – довольно неприятная травма. Она длится долго и чревата рецидивами. Сейчас у него уже нет болей как таковых, комплекс восстановительных процедур заканчивается, и Фернандо будет работать больше с прицелом на физподготовку. Будем надеется, что в общую группу он вернётся к Турции.



— Кононов говорил, что травма появилась у бразильца давно. А когда?

— Да, она тянется с ноября. Возможно, был перегруз в осенней части сезона. Фернандо самоотверженно играл, тренировался, но предел есть всему.



— Какое-то время он выходил на матчи на уколах?

— Не постоянно на уколах, но один раз ему приходилось делать обезболивающую инъекцию. Никуда не деться, это профессиональный спорт.

Российские клубы в Дохе. «Локомотив» постоянно шутит, Карпин постоянно ругается А Роман Ерёменко уже успел получить повреждение.

Ребров

Артём не прилетел с командой в Катар. Причина – травма плеча, которая не позволяет опытному голкиперу работать в полную силу. Сейчас решается вопрос, нужна ли ему операция или можно обойтись консервативными методами.



— По Реброву мы пока воздержимся от комментариев, поскольку не до конца закончено его обследование, — пояснил Вартапетов. — Оно многоэтапное. Плечевой сустав для вратаря, как вы понимаете, – очень важный элемент. Ждём окончательных результатов, на днях со сроками всё станет ясно.