Кто такой Якоб Глеснес и зачем он ЦСКА

Пожалуй, из всех претендентов на чемпионский титул в России – у вас ведь больше не вызывает сомнений серьёзный потенциал и лидерские амбиции «армейцев»? – ЦСКА в наименьшей степени нуждается в доукомплектации посреди (де-юре) сезона. Спортивный департамент клуба в прошлом году сработал так чётко и качественно, что в составе команды не осталось заведомо слабых мест. Прибывшая молодёжь равноценно заменила убывших ветеранов, и главной зимней заботой Виктора Гончаренко стало восстановление травмированных исполнителей. Если все они – и Ахметов, и Васин, и Дзагоев – наберут кондиции к весне, это уже станет солидным подспорьем для тренера. В то же время очевидно: если ЦСКА подвернётся интересный вариант с точки зрения соотношения цена/качество/перспектива роста, он его не упустит. Один такой уже наклёвывается.

На первый взгляд, защитная линия красно-синих в последнюю очередь требует модернизации и усиления извне. Действительно, когда все беки в сборе, звено выглядит достаточно надёжным и укомплектованным. Но есть нюансы. Во-первых, Гончаренко ещё ни разу не получал в своё распоряжение всех стопперов одновременно. Непростая травма и затянувшаяся реабилитация Виктора Васина вынуждают тренера искать и просчитывать альтернативные варианты. И это не единственная причина подумать о новом стоппере. Фланговому защитнику по основной специализации Кириллу Набабкину всё-таки недостаёт навыков работы в центре, а Никите Чернову – хладнокровия и уверенности заслуженных предшественников. Возможно, со временем и опытом это придёт, но в любом случае дополнительный кадр в разрушительную бригаду ЦСКА не помешает. Привлечение к работе основы в Испании 20-летнего Семёна Матвийчука из дубля это наблюдение только подтверждает.



Кандидат есть. Якоб Глеснес, 24 года, капитан норвежского «Стремсгодсета». Быстрая и успешная адаптация в команде исландцев Магнуссона и Сигурдссона убедила дирекцию клуба в перспективности скандинавского направления. Уже в ближайшее время в команде может появиться ещё один крепкий, высокий блондин из тех краёв.

Первое, чем привлекает внимание норвежец, это великолепным длинным пасом. Передача на 50-60 метров для Глеснеса не проблема. Не вынос наобум – «вышли!» – а адресная доставка мяча в переднюю линию с высоким процентом точности.

В ЦСКА так начать атаку способен только Магнуссон. Стоило Хёрдуру выпасть из обоймы – по травме или дисквалификации, – команда моментально лишалась важной опции в организации игры. Бекао, Чернов и Набабкин в этом компоненте не слишком сильны. Тренер это прекрасно понимает и не требует у подопечных заниматься несвойственной им работой. Игровой репертуар «армейцев» от этого неизбежно беднеет.



При этом неправильно воспринимать Глеснеса как копию и возможного дублёра Магнуссона. Исландец – левша, норвежец – правша. То есть, по идее, они вполне совместимы на поле. Если в центре обороны появится ещё один человек с пасом, это определённо разнообразит и сделает более непредсказуемой для соперника созидательную деятельность команды.



Качественное начало атаки – не единственное сильное качество Якоба. Как нетрудно догадаться, Глеснес силён в единоборствах, охотно ходит в атаку, постреливает по воротам. «Залетает», правда, нечасто, но время от времени ему удаются шедевры – вроде летнего гола «Старту» с трёх десятков метров.

Смущают два момента – то, что к неполному «четвертаку» Якоб до сих пор в Норвегии и всё ещё не в сборной. Но нюх на добротных мастеров «армейскую» селекцию в последнее время не подводит. Влашич, Бекао, Ахметов, Магнуссон – живые и неоспоримые тому доказательства.

Молодая шпана ЦСКА. Кто эти ноунеймы, победившие «Реал» Ещё пару месяцев назад их знала горстка болельщиков. Победа над «Реалом» привлекла к ним внимание всей Европы.

Кстати, у самого Глеснеса уже была возможность составить представление о конкурентах ЦСКА в РПЛ. Прошлой зимой его «Стрёмсгодсет» минимально (1:2) уступил «Краснодару» на сборах, а против «Локомотива» так и вовсе добился положительного баланса – 1:0 летом 2017-го и ничья 2:2 полугодом позже. Возможно, там-то Якоба и «взяли в разработку» «армейские» скауты. Transfermarkt оценивает Глеснеса в 700 тыс. евро – вполне приемлемая стоимость для умеющего считать деньги ЦСКА.