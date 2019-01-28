Он забил 15 голов с начала зимы, хотя год назад был никому не нужен. Как это?

Как правило, истории о том, как футболист в уже солидном возрасте превращается хотя бы на время из середняка в топа или просто выходит на новый уровень, полны драматизма. Это закон жанра. Идеальный пример: Фабио Квальярелла. 36 лет, но он забивает больше Криштиану Роналду. Почему? Да просто он только сейчас может поиграть спокойно! Его больше не преследует псих, испортивший карьеру, с ним не воюют фанаты собственной команды, тренерам не шлют анонимные письма о его связях с мафией. Фабио успокоился – и зажёг. Идеальный персонаж для истории.

Конечно, так бывает не всегда. У многих жизнь не так драматична – но остаются эпизоды. Разовые эпизоды, которые оставляют отпечаток на дальнейшей жизни, как в случае Пако Алькасера, который в 18 лет из-за семейной трагедии на время забыл о футболе, но затем нашёл в себе силы вернуться – и не пожалел.

Алькасер забил 6 голов за 81 минуту. В 18 лет он пережил трагедию Смерть отца изменила его жизнь.

А есть игроки, жизнь которых просто не годится для экранизации. Их путь – это история обычной рутинной работы изо дня в день. В этом настолько нет хайпа, что нет даже антихайпа. История Дувана Сапаты – именно такая. Он начинал не на самом дне и добрался не до самых вершин. Занял место посередине. Это подходящий момент для цитаты о «Тоттенхэме», но ещё лучше подойдёт другая цитата. «Увы, далеко не первое (место). И, к счастью, не последнее. Я думаю, именно такое, откуда хорошо видно, что значит настоящая литература», — так Сергей Довлатов с долей кокетства описывал, какое место он занимает среди русских писателей. Его определение подходит идеально, потому что место, которое занимает Сапата – уже без всякого кокетства, – открывает хороший вид на футбол. Особенно потому что долгие годы его карьера не давала оснований ожидать, что Дуван будет бороться с Криштиану за титул лучшего бомбардира Серии А.

Средние годы среднего игрока

В детстве Дуван жил через три дома от Кристиана Сапаты в городке Падилья. Фамилия Сапата в этом регионе настолько распространена, что у местных жителей на этот счёт есть пословица. Что-то вроде: «если считать однофамильцев родственниками, то у нас весь город родня». Дуван и Кристиан вместе играли в футбол, вместе рыбачили и вместе воровали гуайяву в саду соседа. В 13 лет Дуван оказался в академии «Америки» из Кали, где он выделялся среди сверстников благодаря физике. В 16 лет он был ростом 186 см (потом вырастет ещё на три) и забивал чуть ли не в каждом матче, просто не имея конкурентов в игре «на втором этаже». Правда, с возрастом рост перестал быть преимуществом, и выяснилось, что он медленно бегает и не дружит с пасом. Только в 19 лет Сапата впервые провёл сезон в основной команде (вышел на поле семь раз за сезон, дважды в старте).

Через год он попал в «Эстудиантес». Три сезона, 45 матчей в старте, 18 голов: не потрясающая статистика, но добротная. Впрочем, и «Эстудиантес» в те годы не поражал воображение, болтаясь в середине турнирной таблицы в чемпионате Аргентины. Сапата играл не совсем столба, но близко: спиной к воротам, с минимумом касаний и голами из пределов штрафной. В этом статусе он заинтересовал «Наполи».

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Тренером «Наполи» тогда был Рафа Бенитес. Команда играла в 4-2-3-1, с Игуаином на острие и Мертенсом и Кальехоном на флангах. Сапата рассматривался как дублёр Игуаина, но отношения с Бенитесом у него не заладились. Рафа даже намекнул на непрофессионализм игрока: «Это качественный форвард с хорошими физическими данными. Но в такой команде важно быть готовым играть хорошо, даже если выходишь на замену на пять минут. Если у нас есть Игуаин, мы не можем играть с обоими».

Странная характеристика. Первый год в Италии Сапата провёл в глубоком запасе (пять выходов на замену, ни одного в старте, всего 70 минут во всех турнирах), при этом забил дважды. Весной 2014 года он сыграл с первых минут пять раз – и забил в этих матчах пять раз. Кроме того, он начал забивать в нетипичном для себя стиле: не головой и не из пределов штрафной, а, например, красивым обводящим дальним ударом, как «Марселю» в Лиге чемпионов. Бенитеса сменил Маурицио Сарри, но он не рассматривал Дувана даже как запасного, и тот отправился в аренду в «Удинезе».

Типичный средний нападающий в типичном итальянском середняке с самым, вы угадали, средним тренером Луиджи Дельнери показал среднюю результативность: 10 голов и пясть ассистов за сезон. «Удинезе» не впечатлился, началась другая аренда – в «Сампдорию». И если вы до сих пор ждали, когда же наконец случится перелом в карьере, из-за которого, в частности, написана эта статья, то вот он.

Момент, который всё изменил

Никому не нужный форвард оказался в команде, которую возглавил один из самых интересных тренеров. На «Чемпионате» публиковалась статья, посвящённая Марко Джампаоло, которую стоит прочесть всем, кто любит Серию А больше АПЛ. Если максимально коротко, Джампаоло – это Маурицио Сарри для бедных.

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Под руководством Джампаоло «Сампдория» превратилась в конвейер для талантов. Тренер раскрыл молодых Леандро Паредеса, Лукаса Торрейру, Петра Зелиньского, Милана Шкриньяра. Ну и заодно двух форвардов, которые были никому не нужны: Квальяреллу и Сапату. Они составили связку и забили на двоих 30 голов и отдали 10 голевых передач.

Уникальность Сапаты в том, что он готов учиться тактике. Лишь бы его учили. Оказавшись у тренера, который учит игроков собственному видению игры, он раскрылся в 26 лет. В «Сампдории» Сапата чуть ли не впервые в карьере стал регулярно покидать штрафную площадь и смещаться на левый фланг. Изменилась структура голов: она стала более сбалансированной, менее зависимой от навесов. Из 11 голов в Серии А Сапата забил три левой, шесть правой и всего два головой. Гол в ворота «Удинезе» — клуба, который отказался от Дувана, — лучшая иллюстрация того, как он изменился. Форвард, которого тренер «Удинезе» год назад критиковал за то, что он мало двигается, получил мяч на линии собственной штрафной, пробросил мимо соперника, протащил через всё поле, ушёл ещё от одного, сместился на фланг и «нерабочей» левой ногой забросил изящный черпачок в дальнюю девятку.



Год с Джампаоло изменил Сапату, а несколько месяцев с Джан Пьеро Гасперини изменили ещё сильнее. Гасперини – главный андеграунд-тактик Италии последних лет. Фанатик схемы 3-4-3 со сложной схемой персонального прессинга, он не добивался успеха в больших командах, где звёздам лучше просто не мешать (или хотя бы стоит поискать к ним индивидуальный подход), но в стеснённых условиях и со средними игроками он показывает великолепные результаты.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Главное его достоинство то же, что и раньше: готовность учиться новому и дисциплинированно выполнять. А отличная физика помогает делать это качественно. В «Аталанте» Сапата отрабатывает в прессинге, уводит защитников, создавая зоны под второй темп атак, и заодно работает таргетменом в тех редких случаях, когда команда переходит на навесы.

Почему прямо сейчас Сапата – топ-форвард

15 голов в текущем сезоне (в 16 матчах в старте), дубль, хет-трик и покер с начала зимы – Сапата вышел на нереальный уровень результативности. И стал лишь третьим футболистом в истории «Аталанты», кому удался покер. В гонке бомбардиров он уступает только Фабио Квальярелле (у того на гол больше) и идёт вровень с Криштиану Роналду. Но и Фабио, и Криштиану с первых минут сыграли в 20 матчах. Сапата – только в 16, и по соотношению голов к проведённому на поле времени он лучше не только португальца, но и итальянца.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Ни в одном компоненте игры Сапата не делает ничего уникального. Но он делает всё, и именно в этом его уникальность. Пара цифр для представления: его xGChain/90 мин xGBuildup/90 мин – 1,02 и 0,29 – выше, чем у того же Квальяреллы, который сейчас разрывает чемпионат. Выше, чем у Роналду. Выше, чем у Мохамеда Салаха. Эти показатели означают вовлечённость игрока в атаки, которые закончились ударами (xGChain даёт статистику всех таких атак, xGBuildup – статистику xG без учёта удара и паса под удар, учитывается только подготовительная фаза атаки).

Превосходство над Роналду тем удивительнее, что Сапата делает на 30% пасов меньше, то есть вообще не так хорошо вовлечён в игру с мячом, как Криштиану. Но ещё нагляднее эффективность Сапаты проявляется, если сравнить конверсию его ударов в голы с другими форвардами. Больше всех в Италии бьёт Роналду: 134 удара, 15 голов. На втором месте Федерико Кьеза: 87 ударов, 5 голов (и за него «Фиорентина» хочет 70 млн евро? Это будет афера года). Третий Чиро Иммобиле: 81 удар, 11 голов. Дуван где-то позади, в конце десятки: 70 ударов. И 15 голов.

Запредельная эффективность – не показатель индивидуального уровня как такового. Скорее, это показатель того, что Гасперини извлекает максимум из возможностей Сапаты, из его работоспособности, многозадачности и готовности учиться. Это не самые типичные качества топ-форварда. Но благодаря этим качествам Сапата демонстрирует результативность топ-форварда в текущем сезоне.



Не факт, что у другого тренера в другой системе Сапата сохранит свою эффективность. Он просто наслаждается временем в «Аталанте», которая недавно отклонила предложение «Вест Хэма» в 40 млн евро. Парадокс в том, что права на Сапату принадлежат «Сампдории»: он сменил команду по сложной схеме с дорогой двухлетней арендой. Для «Аталанты», которая летом отдала в аренду больше 100 игроков, запутанные трансферные схемы – дело привычное. А за Сапату стоит просто порадоваться из-за несостоявшегося трансфера. Ему не нужно в АПЛ. Ему стоит остаться в «Аталанте» и дальше работать с тренером, у которого есть чему учиться.



В материале использованы данные Opta и Understat.



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