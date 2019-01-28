Неймар может пропустить остаток сезона. У него опять перелом

Из-за такой же травмы в прошлом сезоне он пропустил три месяца.

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, скорее всего, пропустит остаток сезона. Об этом сообщает L'Equipe.

Как это случилось?

По данным источника, у футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. В данный момент врачи «ПСЖ» и сборной Бразилии принимают решение о методике лечения футболиста. С вероятностью в 90 процентов Неймару придётся перенести операцию. В этом случае он будет восстанавливаться несколько месяцев, что означает для него досрочное окончание сезона.

Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». Нападающий неудачно поставил ногу после контакта с защитником гостей и не смог продолжить матч. Он был заменён на 62-й минуте и не сдерживал слёз, уходя с поля в подтрибунное помещение.

По результатам обследования у форварда диагностирован перелом в том же месте, что и в прошлом году. Тогда он пропустил из-за травмы более трёх месяцев.

Что это значит для «ПСЖ»?

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Но это вряд ли большая проблема для «ПСЖ», в национальном первенстве парижане опережают ближайшего конкурента на 13 очков. И успешность сезона будет оцениваться по выступлению клуба в Лиге чемпионов. Клуб также продолжает борьбу в Кубке Франции, но уже вылетел из Кубка лиги, сенсационно проиграв дома в полуфинале «Генгаму», единственному клубу, который ниже «Монако» в турнирной таблице.

Неймар точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится 12 февраля.

«Очень маловероятно, что Неймар сможет сыграть с «МЮ». Сейчас ещё рано говорить о дате его возвращения в строй. Нам нужно подождать неделю и дождаться реакции на лечение. Только после этого что-то будет понятно. Но очевидно, что у него мало шансов сыграть с «Манчестер Юнайтед». Это не секрет», — сказал главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

«Защитите моего сына»!

Отец бразильского Неймара отметил, что арбитры должны больше защищать игрока во время матчей.



«Сейчас мы приходим к выводу, что сыну повезло, ведь он мог быть в инвалидной коляске. Если сын падает, это принимают за симуляцию. Если он защищается, это тоже симуляция. В 2014 году, когда Неймара сильно травмировали, не было никаких оправданий тому ужасному поступку. Его должны защищать арбитры. На поле у игрока нет другой защиты, кроме судей. Нельзя сбежать от постоянных фолов. Вступиться должны судьи», — написал отец Неймара на странице в «Инстаграме».