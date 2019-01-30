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В Лондоне прошла акция памяти форварда Эмилиано Сала — фоторепортаж

Кардифф: акция памяти Эмилиано Салы — Фоторепортаж
«Чемпионат»
Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images
На «Эмирейтс» устроили акцию памяти Эмилиано Салы. Это было очень трогательно
Салу внесли в заявку на матч с «Арсеналом», а игроки вышли на поле с букетами нарциссов.
Футбол

29 января аргентинский игрок Эмилиано Сала должен был сыграть за «Кардифф Сити» в матче с «Арсеналом». Однако на следующий день после трансфера из «Нанта» частный самолёт с футболистом на борту пропал вблизи Нормандских островов. Судно до сих пор не найдено, а поиски были возобновлены только после сбора дополнительных средств.

Из-за произошедшей трагедии перед началом матча была организована акция памяти на стадионе «Эмирейтс». Многие болельщики принесли аргентинские флаги, а трибуны окрасились в жёлто-зелёные цвета в честь «Нанта».

Трогательные кадры с минуты молчания в память о пропавшем Эмилиано Сале – в фоторепортаже из Лондона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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