Трабукки всё же в «Оренбурге». Но зачем?

Дано: в российской глубинке появилась хорошая тренерская команда, за футболом которой действительно интересно наблюдать — что большая редкость для провинции, где принято выживать. У этой команды есть сплав из опытных игроков, которые остаются в клубе давно, и недооценённых/не до конца раскрывшихся футболистов. Тренер подбирает игру команды под имеющиеся ресурсы, что позволяет и показывать ожидаемые сильные качества одних игроков, и раскрывать с неожиданной другой стороны других.

Что произошло осенью: команда завершила отрезок на десятом месте, а по потерянным — и вовсе в шестёрке. Не очень длинная скамейка привела к неизбежному провису результатов на отрезке в несколько недель, но при этом и тех футболистов, что выходили на поле, обвинить не в чем. Абсолютно все игроки, что опять же редкость, отмечают шикарную атмосферу в коллективе, которая определяет позитивный настрой самой команды.



Этой командой осенью был «Оренбург» Владимира Федотова. Всё было супер до конца декабря.

В РПЛ есть одна оборонительная команда, которую нельзя называть автобусом Смотреть их футбол можно без спичек в глазах.

В конце декабря появилась информация о возможном появлении в клубе агента Марко Трабукки в роли спортивного директора. Имя Трабукки неизбежно связывается с Массимо Каррерой, а потому следом появился слух о скором появлении итальянского тренера в Оренбурге. Сперва клуб гневно опровергал сообщения прессы (если говорить точнее, опровергались фамилии Карреры и Алексея Ерёменко, но не Трабукки), но сегодня первоначальная информация нашла почти полное подтверждение. Итальянский агент стал селекционером «Оренбурга».



А дальше — исключительно вопросы.

О том, что Трабукки стал одним из руководителей клуба, коллегам из «Р-Спорт» сообщил вратарь команды Александр Довбня. На официальном сайте «Оренбурга» и спустя пару часов нет никакого сообщения об этом, хотя позиция селекционера достаточно важная, да и фигура Трабукки достаточно значимая в нашем футболе — рассказать о новом человеке было бы правильно. Почему этого сообщения нет так долго, а важные новости из клуба рассказывает футболист?



Почему новый селекционер появился только сейчас, уже по ходу второго сбора, когда нужно определиться с составом и наигрывать игровые связи? Если Трабукки сейчас начнёт активную трансферную деятельность (а нет почти никаких сомнений, что так и будет), это может серьёзно повлиять на качество футбола. Команду придётся приводить к общему знаменателю уже по ходу весны, а не на сборах — а следовательно или упрощать футбол Федотова, требующий привыкания, или начнут ухудшаться результаты.

До сих пор «Оренбург» не подписал зимой ни одного новичка, но во всех интервью со сборов тренер команды остаётся абсолютно спокойным, приходя к мысли о том, что с имеющимися футболистами можно и нужно продолжать работу. Учитывалось ли каким-то образом при принятии решения о новом селекционере мнение Федотова, который обеспечил «Оренбургу» рывок из второй половины таблицы ФНЛ к респектабельному положению в Премьер-Лиге? И дальше: будет ли учитываться мнение тренера при подписании новичков, найденных новым селекционером? Напомню, что футбол Федотова — авторский, требующий от игроков жёстко определённых качеств, а следовательно если контакт тренера и селекционера будет утерян, это скажется на результатах.



И главное. Допустим, что футболисты — заинтересованная сторона в вопросе назначения нового селекционера, но всё же они в один голос в разных интервью разным изданиям говорят, что в команде сейчас не нужно ничего менять. Почти открытое непонимание выражает и действующий главный тренер «Оренбурга», который не требует от клуба новичков. И если всё так, то зачем клубу нужен селекционер-агент с как минимум спорной репутацией, без опыта работы с провинциальной спецификой и запросами выше тех, под которые подстроился «Оренбург»?



К сожалению, это нередкий сценарий в российском футболе, и заканчивается всё примерно одинаково печально. «Оренбургу» хочется пожелать избежать такого сценария. Осенью на команду было действительно приятно смотреть.