Самая бьющая команда Европы играет в Бундеслиге. И это не «Бавария»

Юлиан Нагельсман уже стал символом немецкого поколения тренеров-вундеркиндов, но его отличие от других тренеров состоит лишь в том, что свои обязательные ошибки он совершил раньше. Тем не менее самих этих ошибок он не избежал. В первый год управления «Хоффенхаймом» 28-летний на тот момент коуч, как и другая молодёжь, был уверен, что матч можно выиграть на бумаге. Нагельсман несколько раз отступал от выбранной схемы игры, пытался ломать формацию уже по ходу встречи — всё это делалось от большого желания побеждать и без мысли о том, что это может пойти во вред.

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Весной 2016-го «Хоффенхайм» получил унизительные 1:5 от «Штутгарта», а молодой главный несколько раз за игру передавал игрокам записки с пояснениями, как им нужно действовать на поле. Тогдашний тренер «Штутгарта» Юрген Крамны с насмешкой прокомментировал это на пресс-конференции: «Если слишком много смотришь на бумагу, получаешь голы в свои ворота».

Урок был выучен. От беспорядочного и алхимического поиска числового выражения схемы Нагельсман ушёл в поиск нужной игровой философии. Его глобальная идея заключалась в том, чтобы одновременно стараться и показывать свой футбол, и отталкиваться от сильных/слабых сторон соперника, подстраиваться под него. Понятно, что это требовало достаточно времени, но работа шла в верном направлении: уже в 2017 году «Хоффенхайм» временами идеально подстраивался под конкретного оппонента.



Например, если команда играла против «Баварии» с её мощной фланговой игрой, Нагельсман выбирал схему с пятью защитниками, где крайних играли достаточно работоспособные Тольян и Цубер. Если же соперник располагался в нижней части таблицы и обычно закрывался — тренер «Хоффе» использовал более атакующий вариант с Кадержабеком справа, которому отдавался весь фланг, а левый край перегружался смещениями кого-то из атакующих игроков. Это работало: больше команды из Зинсхайма в прошлом сезоне забила только «Бавария».

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«Бавария», за которую Нагельсман болел в детстве, вышла на тренера в том же 2017-м, но сделала это невовремя. Во-первых, Мюнхен оказался в стадии перестройки даже со структурной точки зрения, и любой тренер дважды бы подумал, прежде чем согласиться поехать туда. Во-вторых, сам Нагельсман видел, что у него получается выполнять свой план, а бросать работу на половине пути он не собирался. В этом сезоне по-прежнему крайне молодой тренер был настроен на реализацию финального этапа своей работы в «Хоффе»: от игры по сопернику команда должна была перейти к действиям исключительно от себя.

Нагельсмана не испугал тот факт, что «Хоффе» с довольно короткой «скамейкой» пришлось играть на два серьёзных фронта. Помимо Бундеслиги команде досталась очень мощная группа в Лиге чемпионов — «Манчестер Сити», «Лион» и «Шахтёр». От принципов тренер решил не отступать: его давно привлекал футбол, основанный на владении мячом и поиске свободных зон. Ещё один игровой постулат Нагельсмана — попытка отказаться от открытой борьбы, и если на первом этапе, когда команда чаще играла от соперника, это касалось обороны (перехват ценился выше единоборства), то постепенно нежелание вступать в лишнюю борьбу распространилось и на атаку.



Чтобы объяснить, что новый этап «Хоффенхайма» не просто слова, достаточно привести такой пример. В этом сезоне Нагельсману оказался уже не нужен Цубер, хотя до этого швейцарец был очень важным игроком. На Цубере часто была завязана подстройка под тактику соперника: с той же «Баварией» он персоналил Арьена Роббена, а против «Ганновера» выходил играть атакующего полузащитника, совершая большое количество рывков, создающих свободные зоны. В этом же сезоне, когда потребовалось играть от себя, тренеру «Хоффе» на левом краю больше нужен был агрессивный и нацеленный на пас в штрафную Нико Шульц. Во-первых, он даёт команде больший объём действий на чужой половине (шесть лишних передач относительно Цубере). Во-вторых, с ним «Хоффенхайм» имеет лишнюю острую передачу в среднем за матч.

Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Адаптировав новую игровую философию, Нагельсман сделал свою команду атакующей машиной. Никто в европейских национальных чемпионатах после вычета заблокированных ударов не бьёт чаще, чем «Хоффе». В Лиге чемпионов команда из Зинсхайма была единственной в десятке лучших по количеству ударов, не вышедшей даже в Лигу Европы (это в первую очередь говорит о силе группы). Тренеры соперников после игр, где «Хоффенхайм» не выиграл, в открытую говорят о везении.

Это происходит благодаря работающей философии Нагельсмана. Скептики упрекают его в том, что команда слишком много бьёт из-за пределов штрафной — такие удары менее эффективны. Однако не учитывается при этом два момента: а) удар с сопротивлением из пределов штрафной как минимум не всегда эффективнее удара без сопротивления из-за пределов штрафной; б) возможность открытого добивания после удара из-за штрафной велика.

Нагельсман, развивший идею отказа от борьбы на наступательные действия, помог «Хоффенхайму» наносить больше ударов с открытых позиций. Сама бьющая тройка команды 51% своих попыток нанести удар совершает без сопротивления — это очень высокий показатель. «Хоффе» в этом плане идёт в одни цифры с «Ливерпулем», который выходит на открытые позиции, возможно, лучше всех в Европе. И точно лучше, чем в первый сезон Нагельсмана: тогда без сопротивления наносилось всего 41% ударов главной тройки бьющих.



Конечно, есть и минусы. Стремление замкнуть игру на добивании, идти до вратарской, оборачивается проблемами у своих ворот. Бывший капитан команды из Зинсхайма Ойген Полански говорил, что тренер зациклен на желании обезопасить ворота: из-за того что вся команда располагается высоко, соперник получает больше возможностей наносить опасные удары. По мнению Полански, в «Хоффенхайме» для реализации этой задумки Юлиану не хватало ресурсов.



Летом Нагельсман станет главным тренером «РБ Лейпциг», команды с одним из самых больших потенциалов в стране. Там его привлекательная, но кажущаяся утопичной философия получит больше возможностей для реализации.