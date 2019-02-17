В ЦСКА едет чемпион Африки. Он будет конкурировать с Чаловым

Новичок ЦСКА Лассана Н’Диайе стал победителем молодёжного Кубка Африки (игроки не старше 20 лет) в составе сборной Мали. В финале малийцы победили в серии пенальти Сенегал, а 18-летний Н’Диайе вышел на замену по ходу второго тайма и сыграл 39 минут. Он реализовал один из одиннадцатиметровых. Интересно, что во встрече с Сенегалом для нападающего «армейцев» почти полностью повторился сценарий полуфинальной игры с Нигерией. Тогда Лассана тоже появился на поле незадолго до окончания второго тайма, провёл 32 минуты и забил с «точки» в серии пенальти. Кроме того, на групповом этапе Н’Диайе сыграл в общей сумме около получаса в матчах с тем же Сенегалом и Ганой.

Напомним, «армейцы» объявили о подписании контракта с Н’Диайе в начале октября 2018-го. Лассана перешёл в ЦСКА из малийского клуба «Гуидарс». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила всего лишь 70 тыс евро, а контракт с нападающим подписан до конца сезона-2022/23. Осенью Н’Диайе не мог играть за красно-синих, а должен был ждать открытия зимнего трансферного окна. Новичок летал в Мадрид, где тренировался с командой перед матчем с «Реалом».

Лассана заявил о себе на юношеском ЧМ-2017 в Индии. На том турнире сборная Мали дошла до полуфинала, а Н’Диайе стал автором шести мячей в семи матчах. Сделал дубль в ворота Ирака, забил по одному голу Парагваю, Турции, Новой Зеландии и Испании. Нападающий выиграл «серебряную бутсу», уступив только англичанину Риану Брустеру.



Из-за участия на Кубке Африки малиец пропустил зимние сборы и спарринги ЦСКА. Теперь Н’Диайе наверняка получит небольшой отдых, после чего присоединится к команде Виктора Гончаренко. Лассана будет конкурировать за место в основе с Фёдором Чаловым и другими нападающими «армейцев». Возможно, станет открытием весны в РПЛ.