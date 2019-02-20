«Ливерпуль» боялся за центр обороны. Но «Бавария» засушила его атаку

Для немца Юргена Клоппа эта игра стала 30-й с «Баварией» в качестве тренера. Во главе «Майнца» он проиграл шесть матчей из семи, да и после переезда в Дортмунд поначалу ничего не мог сделать с лучшей командой Германии. Но постепенно стал выигрывать, случалось даже крупно – 5:2, 3:0. Правда, в финале Лиги чемпионов в 2013 году Юрген все-таки уступил. К сегодняшнему дню у Клоппа было девять побед над «Баварией» при четырех ничьих и 16 поражениях.

Главная предматчевая тема – центр обороны «Ливерпуля». Для улучшения личной статистики Клоппу требовалось придумать, как компенсировать потери Вирджила ван Дейка (дисквалификация), Деяна Ловрена и Джо Гомеса (травмы). Эксперты предсказывали, что красные сыграют с парой Матип – Фабиньо. Так и получилось. Зато неожиданно успел восстановиться к игре нападающий Роберто Фирмино, пропустивший накануне тренировку из-за вирусной инфекции.

С первых минут «Бавария» стремилась сбить темп, чтобы не дать «Ливерпулю» поймать свою игру на «Энфилде»: гости катали мяч возле собственной штрафной, активно включая в перепасовку лучшего либеро мирового футбола Мануэля Нойера, выманивали игроков атаки хозяев на себя. Если бы Роберт Левандовски зацепился за мяч после длинной передачи, можно было бы разорвать наспех сшитый центр обороны красных резким контрвыпадом. Впрочем, «Ливерпуль» не терял головы, пожалуй, действовал из-за кадровой ситуации и повышенной значимости матча чуть-чуть осторожнее, чем обычно. В результате соперники довольно долго играли без ворот. Правда, Садио Мане в паре эпизодов едва не обокрал голкипера «Баварии».

Первые голевые моменты получили немцы – благодаря Матипу. У камерунца, видимо, ещё в «Шальке» выработалась привычка: если «Бавария» наступает, значит, надо бояться. Хотя тут Матип скорее оказался не виновником, а просто участником опасных ситуаций. Сперва Жоэль неудачно прервал кросс – мяч срезался с его ноги и попал в Алисона, а потом голкипер «Ливерпуля» подставил его плохим пасом при выходе из обороны. Кстати, начинать атаки при таком сочетании центральных защитников команды Клоппа тоже было непросто.



В целом «Бавария» контролировала игру. Немцы сохраняли плотность, мешали хозяевам разбежаться. Только ближе к перерыву красные наконец-то закружили свою карусель. Фирмино лез в борьбу, собирал подборы и ассистировал даже на фоне болезни. «Ливерпуль» создал несколько голевых моментов, имел шанс забить даже Матип.

Летом его запретил продавать Ковач. Сегодня он будет сдерживать «Ливерпуль» История о том, как важно найти своё место на поле.

В прошлом сезоне матч «Ливерпуль» – «Бавария» мог быть финалом Лиги чемпионов. Немцы под руководством Юппа Хайнкеса переигрывали «Реал», однако им откровенно не повезло. «Бавария» при Нико Коваче далеко не так хороша, как при Хайнкесе, тем не менее коллективная работа вкупе с продуманной тактикой помогала немцам сохранять непривычные для «Энфилда» нули и во втором тайме. Будь это матч группового этапа, наверняка кто-то вспомнил бы, что на выходных у «Ливерпуля» матч с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Но вряд ли в плей-офф Клопп думал о распределении сил на неделю, несмотря на слова тренера о том, что для болельщиков красных победа в чемпионате Англии ценнее.

Без вдохновения и сумасшедших скоростей «Ливерпуль» превратился в обычную команду. Поразительный факт: первый более-менее опасный удар во втором тайме хозяева нанесли лишь за 10 минут до конца основного времени матча. Конечно, для красных было очень важно сыграть на ноль дома, «съесть» Роберта Левандовски. Это получилось – бомбардир «Баварии» не огорчил своего бывшего тренера Клоппа (у поляка лишь один неточный удар, ни одной ключевой передачи). Однако если вспомнить, как в нынешнем сезоне «Ливерпуль» выступает на чужом поле в Лиге чемпионов, то сдержанность хозяев казалась странной.



Теперь «Ливерпуль» точно не выглядит фаворитом этой пары.