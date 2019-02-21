Игрок «Рапида» спалился в Tinder перед матчем в Милане. Осенью он забил в Москве

25-летний Филипп Шобесбергер — один из самых сильных футболистов венского «Рапида». За ним давно следят в Германии, и он наверняка бы уже уехал в один из середняков Бундеслиги, если бы не был таким травматичным. За три последних года у Шобесбергера было две серьёзные травмы, после второй из них левый вингер восстанавливался полгода и вернулся на поле в конце прошлой осени.

Для растерявшего в цене Шобесбергера участие «Рапида» в Лиге Европы было отличным поводом напомнить о себе. Тренер венской команды Дитмар Кюхбауэр хвалил своего футболиста за менталитет. «Он обладает необходимым спокойствием и даёт нам качество в нападении. У него особый тип — как игроцкий, так и человеческий», — говорил Кюхбауэр.

Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Интера» Шобесбергер действительно напомнил о себе. В самом неожиданном ключе.

«Рапид», выигравший в воскресенье у «Хартберга» в Кубке Австрии, приехал в Милан на ответную встречу с «Интером» заранее. Филипп Шобесбергер пребывал в отличном настроении: против «Хартберга» он всего четвёртый раз в сезоне вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу, повысив свои шансы сыграть в основе в Милане. 20 февраля у «Рапида» должна была состояться предматчевая тренировка, и на неё футболист вышел уже звездой интернета.

Оказалось, предыдущим вечером некоего 25-летнего молодого человека по имени Филипп (всё совпадает с данными Шобесбергера) спалили в Tinder, главном мировом приложении для онлайн-знакомств. На юзерпике стояла фотография Филиппа с первого матча против «Интера», а в описании профиля было написано на английском языке: «Ищу свою модель. Я здесь всего на две ночи, так что лучше бы вы поторопились».



Профиль при этом был явно активен: кто-то, кто стоит за ним, активно ставил лайки итальянским барышням, а те делали скриншоты.

Доказать, что за профилем стоит именно Шобесбергер, невозможно — Tinder работает без необходимой верификации, и, чтобы удостовериться в том, реален ли человек, нужно встретиться с ним. В случае с профилем Филиппа этого просто никто не успел сделать — слишком быстро поднялся шум.

Клуб, разумеется, отрицает всё. Официальный «твиттер» «Рапида» ответил Gazzetta dello Sport, распространившей новости об аккаунте: «Сорри, Gazzetta, но Филиппа Шобесбергера нет в Tinder. Он уже восемь лет в счастливых отношениях». При этом Марта Бассо, первая выложившая в «Твиттер» скриншот из Tinder, продолжает утверждать, что это был действительно футболист австрийской команды: «Это он. У него в профиле была очень личная фотография, и когда он понял, что я спалила его сообщением в «Твиттере», он удалил всё: и фотографию, и лайк, и профиль. Отрицание со словами „Ну у него же есть девушка“ — это не отрицание».

Сейчас вы спросите: что эта спортивная новость делает на нашем сайте знакомств, правильно? Ответ прост: ради упоминания московского «Спартака», конечно. Именно Шобесбергер практически похоронил шансы красно-белых на выход из группы в Лиге Европы. Венская семёрка появилась на поле на замену во втором официальном матче Олега Кононова в качестве главного тренера «Спартака» — за 25 минут футболист успел сначала отдать голевую передачу с углового на Мерта Мюлдюра, а уже в компенсированное время открылся между двумя центральными защитниками и забивал уже в пустые ворота.



О том, искал ли Шобесбергер или человек, выдающий себя за него, моделей в Москве, ничего не известно.