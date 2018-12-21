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Какой футболист больше всего подорожал в РПЛ за 2018 год?

Родриго Бекао
Максим Ерёмин
10 самых подорожавших футболистов РПЛ 2018 года
Половина из них представляет один клуб.
Футбол / РПЛ

Незадолго до открытия трансферного окна Transfermarkt обновил стоимость футболистов РПЛ. Кое-кто красиво сработал на трансферном рынке. При подсчётах мы учитывали все игры за этот год (с учётом матчей сборных и прошлых клубов).

10. Ильзат Ахметов (ЦСКА)

Прирост: +5,5 млн евро (1 100%)

Сколько игр понадобилось: 21

Средний рост ТС за игру: + 261 тыс. евро

9. Родриго Бекао (ЦСКА)

Прирост: +6,3 млн евро (3 150%)

Сколько игр понадобилось: 29

Средний рост ТС за игру: + 217 тыс. евро

8. Роман Зобнин («Спартак»)

Прирост: +7 млн евро (117%)

Сколько игр понадобилось: 46

Средний рост ТС за игру: + 152 тыс. евро

7. Леандро Паредес («Зенит»)

Прирост: +7 млн евро (39%)

Сколько игр понадобилось: 42

Средний рост ТС за игру: + 167 тыс. евро

6. Артём Дзюба («Зенит»)

Прирост: +7 млн евро (117%)

Сколько игр понадобилось: 44

Средний рост ТС за игру: + 159 тыс. евро

5. Антон Миранчук («Локомотив»)

Прирост: +7,5 млн евро (300%)

Сколько игр понадобилось: 43

Средний рост ТС за игру: + 174 тыс. евро

4. Фёдор Чалов (ЦСКА)

Прирост: +9 млн евро (900%)

Сколько игр понадобилось: 39

Средний рост ТС за игру: + 230 тыс. евро

3. Виктор Классон («Краснодар»)

Прирост: +9 млн евро (180%)

Сколько игр понадобилось: 48

Средний рост ТС за игру: + 188 тыс. евро

2. Никола Влашич (ЦСКА)

Прирост: + 10 млн евро (125%)

Сколько игр понадобилось: 32

Средний рост ТС за игру: + 313 тыс. евро

1. Марио Фернандес (ЦСКА)

Прирост: +10 млн евро (62,5%)

Сколько игр понадобилось: 43

Средний рост ТС за игру: + 263 тыс. евро.

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