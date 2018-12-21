10 самых подорожавших футболистов РПЛ 2018 года

Незадолго до открытия трансферного окна Transfermarkt обновил стоимость футболистов РПЛ. Кое-кто красиво сработал на трансферном рынке. При подсчётах мы учитывали все игры за этот год (с учётом матчей сборных и прошлых клубов).
10. Ильзат Ахметов (ЦСКА)
Прирост: +5,5 млн евро (1 100%)
Сколько игр понадобилось: 21
Средний рост ТС за игру: + 261 тыс. евро
9. Родриго Бекао (ЦСКА)
Прирост: +6,3 млн евро (3 150%)
Сколько игр понадобилось: 29
Средний рост ТС за игру: + 217 тыс. евро
8. Роман Зобнин («Спартак»)
Прирост: +7 млн евро (117%)
Сколько игр понадобилось: 46
Средний рост ТС за игру: + 152 тыс. евро
7. Леандро Паредес («Зенит»)
Прирост: +7 млн евро (39%)
Сколько игр понадобилось: 42
Средний рост ТС за игру: + 167 тыс. евро
6. Артём Дзюба («Зенит»)
Прирост: +7 млн евро (117%)
Сколько игр понадобилось: 44
Средний рост ТС за игру: + 159 тыс. евро
5. Антон Миранчук («Локомотив»)
Прирост: +7,5 млн евро (300%)
Сколько игр понадобилось: 43
Средний рост ТС за игру: + 174 тыс. евро
4. Фёдор Чалов (ЦСКА)
Прирост: +9 млн евро (900%)
Сколько игр понадобилось: 39
Средний рост ТС за игру: + 230 тыс. евро
3. Виктор Классон («Краснодар»)
Прирост: +9 млн евро (180%)
Сколько игр понадобилось: 48
Средний рост ТС за игру: + 188 тыс. евро
2. Никола Влашич (ЦСКА)
Прирост: + 10 млн евро (125%)
Сколько игр понадобилось: 32
Средний рост ТС за игру: + 313 тыс. евро
1. Марио Фернандес (ЦСКА)
Прирост: +10 млн евро (62,5%)
Сколько игр понадобилось: 43
Средний рост ТС за игру: + 263 тыс. евро.