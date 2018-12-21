10 самых подорожавших футболистов РПЛ 2018 года

Незадолго до открытия трансферного окна Transfermarkt обновил стоимость футболистов РПЛ. Кое-кто красиво сработал на трансферном рынке. При подсчётах мы учитывали все игры за этот год (с учётом матчей сборных и прошлых клубов).

Прирост: +5,5 млн евро (1 100%)



Сколько игр понадобилось: 21



Средний рост ТС за игру: + 261 тыс. евро

Прирост: +6,3 млн евро (3 150%)



Сколько игр понадобилось: 29

Средний рост ТС за игру: + 217 тыс. евро

8. Роман Зобнин («Спартак»)

Прирост: +7 млн евро (117%)



Сколько игр понадобилось: 46



Средний рост ТС за игру: + 152 тыс. евро

7. Леандро Паредес («Зенит»)

Прирост: +7 млн евро (39%)



Сколько игр понадобилось: 42



Средний рост ТС за игру: + 167 тыс. евро

6. Артём Дзюба («Зенит»)

Прирост: +7 млн евро (117%)



Сколько игр понадобилось: 44



Средний рост ТС за игру: + 159 тыс. евро

5. Антон Миранчук («Локомотив»)

Прирост: +7,5 млн евро (300%)



Сколько игр понадобилось: 43



Средний рост ТС за игру: + 174 тыс. евро

4. Фёдор Чалов (ЦСКА)

Прирост: +9 млн евро (900%)



Сколько игр понадобилось: 39



Средний рост ТС за игру: + 230 тыс. евро

3. Виктор Классон («Краснодар»)

Прирост: +9 млн евро (180%)



Сколько игр понадобилось: 48



Средний рост ТС за игру: + 188 тыс. евро

Прирост: + 10 млн евро (125%)



Сколько игр понадобилось: 32



Средний рост ТС за игру: + 313 тыс. евро

1. Марио Фернандес (ЦСКА)

Прирост: +10 млн евро (62,5%)



Сколько игр понадобилось: 43



Средний рост ТС за игру: + 263 тыс. евро.