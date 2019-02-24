Такого трофея у Аршавина ещё не было. Сборная России выиграла Кубок Легенд

Второй день Кубка Легенд всегда проходит спокойнее, чем первый: матчей всего три, интриги как таковой нет, селфи со звёздами сделаны ещё накануне. При этом народу на трибунах собралось немало – на финальную стадию пришло около четырёх тысяч человек. Основная часть подтянулась, естественно, к матчу сборной России.

Голландский футбол в пресс-центре

Последний день турнира открывал матч сборных Португалии и Нидерландов. Зрителям скучать не пришлось — на двоих команды забили 27 голов за 40 минут, то есть мяч залетал в ворота примерно каждые полторы минуты. Неплохая получилась борьба за пятое место.

Голландцы после матча расположились в пресс-центре почти в полном составе и уткнулись в iPad. Пока испанцы бились на поле со сборной Звёзд, они внимательно смотрели в планшет, жевали чипсы и периодически оживлённо обсуждали происходящее на экране. Внимание голландских легенд привлёк матч «Ден Хаага» и «Аякса».

А когда он закончился, они тут же включили следующий — «ПСВ» против «Фейеноорда». Но перед этим подкрепились сосисками в тесте из местного буфета, которые заботливо принёс на всех менеджер их команды.

Черчесов с немцами

Накануне Станислав Саламович общался с Кевином Кураньи на трибуне, а сегодня спустился к полю, где долго беседовал с Романом Вайденфеллером, а потом с Беньямином Лаутом. Они смеялись, обнимались и явно были рады вновь встретиться.

По дороге в подтрибунное помещение Черчесов остановился около болельщиков: раздавал автографы и улыбался то в одну, то в другую камеру. Главный тренер сборной России был так увлечён процессом, что даже не заметил, как в него чуть не попал мяч, прилетевший с поля.

Маленькие копии Аршавина

Пока папа забивал голы пяткой, младший сын Аршавина Арсений тоже делился со столпившимися у бортика журналистами футбольными навыками.

Чуть позже к Арсению присоединился брат Артём, и они вместе стали смотреть, как сборная России громит немцев.

Женщины-судьи

Впервые в истории турнира судейство доверили женщинам – Екатерине Козаревой и Наталье Авдонченко. И если Наталье судить мужчин было не впервой, то вот для Екатерины этот турнир стал дебютным. Справилась для первого раза она неплохо, и её работу по достоинству оценили сами футболисты. Самой ей тоже понравилось: «Очень интересно. Но женщин судить не проще – у мужчин своя специфика».

Екатерина Козырева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наталье Авдонченко доверили судить финал. К её работе почти не было претензий, кроме одного момента – в конце первого тайма она не заметила игру рукой у одного из игроков сборной России. Немцы ушли на перерыв разъярённые, но быстро успокоились.

Россия снова чемпион

Никаких сюрпризов в финале не нашлось – сборная России снова победила. В первом тайме немцы ещё как-то бились, а во втором полностью отдали инициативу и начали пропускать в пустые ворота. Ничего удивительного: все приехали играть, а наши — как всегда, выигрывать.

После разгромного матча прошла церемония награждения. Пока команды медленно собирались на поле, Роман Павлюченко перепрыгнул через бортик и направился туда, где сидела его семья. Сначала он «переправил» на поле одну дочку, а следом и вторую. Его примеру последовал Евгений Алдонин, взяв на поле маленького сынишку. Стоять на месте Алдонин-младший не хотел – всё время стремился куда-то убежать. Футболист бегал за ним, кружил его, изображая самолётик, играл в догонялки – очень милое зрелище.

Концовка получилась классической: золотое конфетти, сборная России с кубком – знакомая картина на протяжении вот уже 11 лет.