Попов за 5 минут влюбил в себя Ростов. Он вывел команду в полуфинал Кубка

Когда селекция хороша, но играют проверенные бойцы

Селекционные службы клубов провели весьма творческую трансферную кампанию нынешней зимой. Усиления носили точечный характер, но потенциально способны укрепить и без того дееспособные составы. Валерий Карпин получил в своё распоряжение Романа Ерёменко, Ивелина Попова, Миху Мевлю и Ивана Новосельцева. Но из всей этой четвёрки в основе на матч с «Краснодаром» вышел только Ерёменко. Мевля залечивает травму, а Попов и Новосельцев провели недостаточно времени с новым клубом.

12 главных зимних трансферов РПЛ Этой зимой наши клубы в основном обменивались игроками друг с другом.

Дмитрий Скопинцев в первом матче этих соперников выходил в стартовом составе «Ростова», а в ответном уже примерил на себя майку «быков». В заявку на игру он попал, но остался в резерве. Не вышел с первых минут и ещё один новобранец краснодарцев – Кристофер Ольссон. Шведский хавбек провёл не самый удачный матч в Леверкузене, был заменён и, судя по всему, необходима парню передышка. Кристофер отмечал, что не привык к таким нагрузкам.

Дружина Мурада Мусаева экстерном втягивается в сезон и находится не только в неплохом игровом тонусе, но и в хорошем настроении. «Быки» выходом в 1/8 финала Лиги Европы отметили 11-й день рождения клуба. Ростовчане же в плановом порядке играли товарищеские матчи, готовясь к третьему в сезоне южному дерби. Результативная ничья в Краснодаре (2:2) оставляла хозяевам больше вариантов для манёвров.

Когда контроль мяча – это убийство времени

«Быкам» перед этой встречей варианты искать не приходилось. Два пропущенных гола на своём поле недвусмысленно намекали на необходимость побеждать. И с первых же минут гости по-хозяйски расположились на половине поля ростовчан и взяли мяч под свой контроль. В первой же затяжной атаке Классон разрезающим пасом вывел Игнатьева на рандеву с Песьяковым, но Иван не сумел переиграть голкипера. На 9-й минуте уже сам Виктор стал адресатом заброса в штрафную. Но неточно пробил с лёта.

Ребята в светлой форме настолько увлеклись контролем мяча и короткой перепасовкой в центре поля, что практически не делали проникающих передач в чужую штрафную площадь. Подопечные Карпина даже не пытались им перечить – катайте, гости дорогие, нас всё устраивает. Так в своё время играла сборная под руководством Олега Романцева – злоупотребляла контролем мяча тогда, когда соперника это устраивало.

Когда всё по плану, кроме потери Зуева

Минут 25 хозяева дисциплинированно терпели, не совершая значимых вылазок во владения Матвея Сафонова. Ростовчане оборонялись большими силами, выбранная Валерием Карпиным игровая схема предусматривала эшелонированные защитные порядки. Чуть выше трёх центральных защитников (Паршивлюк, Сигурдссон и Хаджикадунич) располагались Логашов, Ерёменко, Гацкан и Чернов. Но большую часть первого тайма глубоко на свою половину поля садилась и атакующая тройка.

Справедливости ради, Зуев и Ионов при первой же возможности совершали атакующие вылазки. Но без массированной поддержки из глубины всё это не несло в себе опасности. На 39-й минуте всё могло измениться, когда Зуев получил шанс вырваться на оперативный простор, а справа под него открывался Ионов. Юрий Газинский, сменивший в основном составе Ольссона, жёстко поймал Александра на бедро и заработал вполне оправданную карточку. К сожалению для ростовчан, Зуев получил в этом столкновении повреждение и продолжить матч не смог.

Когда «Ростов», да не тот!

Второй тайм стартовал с жёлтой карточки, которую за неаккуратную игру локтями получил защитник «быков» Урош Спаич. По всей логике Мусаев должен был накрутить своих футболистов и призвать их к большей активности, но вместо этого именно ростовчане провели две отличные атаки, одна из которых едва не закончилась взятием ворот гостей. В результате симпатичной комбинации Ионов ворвался в штрафную площадь, прострелил на линию вратарской, где лишь расторопность Петрова уберегла гостей от неприятностей.

Нельзя сказать, что игра шла на встречных курсах, но увеличившаяся активность ростовчан в атаке открыла для гостей зоны для быстрых контратак. В результате одной из них Вандерсон на скорости ворвался в штрафную площадь Песьякова, пробил в дальнюю девятку, но мяч пролетел выше ворот. Но характер игры неумолимо менялся, гостям всё чаще приходилось обороняться, о контроле мяча речь не шла. О том, насколько непросто было краснодарцам, красноречиво свидетельствуют жёлтые карточки, которые посыпались на подопечных Мусаева.

Когда план на матч подтверждает джокер

На 66-й минуте игры наставник «Краснодара» провёл двойную замену. Всё было ожидаемо – на поле появились Сулейманов и Ольссон. Сменили они раззадоренного и получившего «горчичник» Каборе и Игнатьева, который во втором тайме буквально растворился на поле. На острие атаки выдвинулись Классон и Вандерсон, но минут 10 хозяевам не было до этого никакого дела. Они просто не подпускали соперников к своей штрафной, навязывая вязкую и жёсткую борьбу на каждом участке поля.

Валерий Карпин во втором тайме бросил в бой двух новобранцев. Иван Новосельцев сменил Паршивлюка на 51-й минуте, а на 82-й за «Ростов» дебютировал Ивелин Попов, сменивший неугомонного Ионова, изрядно попортившего краснодарцам кровь. Страсти на поле кипели нешуточные, никто не мог спокойно принять мяч, игра шла в кость, и никто не убирал ног. Краснодар бросился на финальный штурм ворот Песьякова, Шапи дважды опасно бил, но в створ не попал.

Игру сделал джокер Карпина. Попов вышел на замену и уже через минуту заработал жёлтую карточку. А ещё через четыре поддержал быструю контратаку, разогнал которую Шомуродов. Ивелин здорово открылся под передачу, получил мяч в штрафной площади «Краснодара», на замахе убрал двух защитников и спокойно пробил мимо Сафонова. Играть оставалось семь минут, но у гостей не хватило ни сил, ни креатива, чтобы хотя бы сравнять счёт.

Валерий Карпин в первом тайме убаюкал соперника, а во втором – нокаутировал. Этот разноплановый «Ростов» ещё пошумит в весенней части чемпионата.