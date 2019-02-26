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Лучшие голы 25-го тура Ла Лиги в исполнении Месси, Мораты, Гранеро, видео

Лучшие голы 25-го тура Ла Лиги
«Чемпионат»
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
Лучшие голы 25-го тура Ла Лиги. Тут очень много крутого
Месси опять самый классный.
Футбол / Испания

В 25-м туре Ла Лиги клубы отличились 21 раз: в среднем в ворота влетало чуть более двух мячей за игру. Мы все их пересмотрели и выбрали самый сок — тут и волшебство Месси, и гол через себя, и суперпас пяткой.

Приятного просмотра.

1. «Парашют», который всё-таки залетел.

2. Первый гол футболиста в этом сезоне — и сразу вот так.

3. Волшебная левая Лео Месси.

4. Здесь всё внимание к автору голевой — это Хорхе Пулидо.

5. Удар со штрафного ровно в «девять».

Бонус

Гол, может, не самый красивый, но с ним прорвало Альваро Морату. Первый гол за пять игр. Теперь-то пойдёт?

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