Лучшие голы 25-го тура Ла Лиги. Тут очень много крутого

В 25-м туре Ла Лиги клубы отличились 21 раз: в среднем в ворота влетало чуть более двух мячей за игру. Мы все их пересмотрели и выбрали самый сок — тут и волшебство Месси, и гол через себя, и суперпас пяткой.
Приятного просмотра.
1. «Парашют», который всё-таки залетел.
2. Первый гол футболиста в этом сезоне — и сразу вот так.
3. Волшебная левая Лео Месси.
4. Здесь всё внимание к автору голевой — это Хорхе Пулидо.
5. Удар со штрафного ровно в «девять».
Бонус
Гол, может, не самый красивый, но с ним прорвало Альваро Морату. Первый гол за пять игр. Теперь-то пойдёт?