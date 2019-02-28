Самое странное «класико» в истории. «Реал» рвал «Барселону», но проиграл 0:3

Попробуйте теперь кто-нибудь сказать, что футбол логичен и справедлив. Это был тот самый матч, когда одна команда выиграла с крупным счётом, но своим футболом вряд ли заслужила хотя бы ничью. И искренне хочется выразить сожаление, что всё завершилось именно так: «Реал» выглядел намного лучше, напрочь оставил позади игровой кризис, который, казалось бы, захлестнул его в последние пару недель, давил «Барселону» и размазывал её по газону.

В первом тайме каталонцев просто не было на поле. Когда команды ушли на перерыв, в статистике ударов красовались цифры 6(2) – 1(0) в пользу Мадрида. По опасным моментам команда Солари тоже полностью превзошла соперника. Один гол – это минимум, на что она наиграла по итогам 45 минут.

То, что случилось после перерыва, сложно объяснить. Сначала «Барселона» вдруг провела одну результативную атаку и забила первым же попаданием в створ. Комбинация с пасом в полуфланг Хорди Альбы, забеганием Дембеле и передачей на второй темп Суаресу была класснейшей – спорить бессмысленно. Только она никак не вписывалась в ход матча, а потом наступил отрезок, где «Реал» опять смял «Барселону», прижал её к штрафной и заставил судорожно обороняться. В любой другой день в ворота гостей влетело бы три-четыре мяча, но в среду на «Сантьяго Бернабеу» творилось что-то мистическое.

Забивать продолжила «Барселона». Сначала мяч в свои ворота срезал Варан, затем Суарес с пенальти оформил дубль. Не зря фанаты «Реала» боялись его возвращения после травмы – вопреки прогнозам, уругваец оказался здоров и решил судьбу матча. Самое же удивительное, что сине-гранатовые забили три мяча двумя ударами в створ. Это тоже говорит о многом.



Больше же остальных в составе «Реала» жаль Винисиуса Жуниора, поскольку в этом очень странном матче именно его, а даже не Суареса, хочется выделить и назвать главной звездой на поле. Без всякой иронии, он был великолепен. 18-летний бразилец показывал лучшее движение, лучшую технику, чаще всех оказывался на ударной позиции (6 раз!), дважды претендовал на пенальти, устроил Семедо на фланге настоящий ад и даже успел усадить на пятую точку Пике.

У этого бразильца уже сейчас есть все данные, чтобы стать звездой мирового масштаба. Поправить необходимо лишь одно – принятие решений в заключительной фазе атак и реализацию. Потому что, имея три убойных момента в первом тайме и ещё один, после собственного же феноменального дриблинга во вратарской, во втором, нужно выступать хладнокровным убийцей хотя бы в половине случаев. Тогда как Винисиус запорол все эпизоды, а в атаках, где выступал блистательным ассистентом, не везло уже его партнёрам. При 0:1 с навеса бразильца мощный удар в угол наносил Регилон, но тер Штеген совершил ключевое спасение.

Это действительно было самое странное «класико» в истории. За последние годы – уж точно. Поэтому и говорить в первую очередь хочется не о результате и не победившей команде, а об игре одного отдельно взятого футболиста уступившей стороны.