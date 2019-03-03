«Монако» спасся после ужасного тайма. Головин начал камбэк голевой передачей

В 27-м туре чемпионата Франции «Монако» предстоял один из самых сложных выездов весенней части сезона. «Анже» далёк от топа турнирной таблицы, но играть с командой, которую уже много лет возглавляет Стефан Мулен, всегда неприятно. Если вы далеки от чемпионата Франции, то вот как схематично выглядит матч с «Анже»: сначала твоих самых креативных игроков приветственно огревают по ногам, а затем, за 15 следующих минут, стараются задавить футболом на зубах. Футболисты Мулена компенсируют недостаток технического мастерства желанием и отвагой — они никогда не убирают ноги и идут за каждым мячом до конца. Во все времена было выгоднее иметь таких игроков в своей команде, а не у соперника.

Александр Головин снова попал в стартовый состав — номинально на позиции десятки при 4-2-3-1. Он оказался одним из тех, кого «Анже» сходу начал прессовать жёсткой игрой — после одного из таких эпизодов Головин серьёзно захромал, но встречу продолжил. Проблема для «Монако» состояла в том, что отпрессовывали и Рони Лопеша — и связь между португальцем и россиянином потерялась. Головин перешёл действовать в правый полуфланги при игре с мячом, а Лопеша соперники забили далеко на левый фланг — в итоге с позиционной игрой у монегасков в первом тайме всё было очень печально.

Но ещё хуже дела обстоят с обороной. Великий тайм провёл левый вингер «Анже» Флавьен Тэт, который сначала на затяжном рывке ушёл от защитника, но не попал в дальний угол, а затем совершил крышесносный проход на дриблинге из опорной зоны в штрафную, раскидав троих соперников. В штрафной, казалось, Тэт потерял контроль над мячом, но вынести монегаски не сумели, и вингер моментально воткнул мяч с семи метров — 1:0.



Тэт на этом не остановился и забил «Монако» в раздевалку. Перед самым перерывом крайне активный мужчина сотворил в касание обводящий удар из разряда тех, что моментально вдвое поднимают стоимость на трансфермаркте — настолько он был хорош. 2:0 к перерыву — результат справедливый, учитывая, какой ужасный тайм во всех фазах игры провёл «Монако». Головин все первые 45 минут так и ютился между левым и левым центральным защитниками «Анже», ожидая передач в эту зону. Из этой зоны российский легионер и нанёс единственный удар монегасков из штрафной в первом тайме. С нулевого почти угла.

15 минут перерыва пошли гостям сильно на пользу. Во-первых, «Анже» с его самоотверженным футболом не всегда хватает на два тайма (неслучайно команда треть своих мячей пропускает в последнюю четверть часа). Во-вторых, Жардим сумел донести до «Монако» нужные игровые идеи. Головин вернулся в слот чистой десятки, и это моментально принесло результат. Хороший и нужный пас вразрез на Фалькао из зоны перед штрафной — и колумбиец решает такие эпизоды по-прежнему легко, 2:1!

«Анже» подсел, но продолжил зубами цепляться за игру. Дважды хозяева запускали соперников за спины перед штрафной и фолили так, лишь бы это случилось не в самой штрафной. Оба шанса со стандартов утопил Фабрегас — сначала слишком сильным ударом, а затем и неудобной подачей на дальнюю штангу. Параллельно Фалькао входил в штрафную, как в эпизоде с первым голом — на этот раз вратарь справился.

Когда дело шло ко второму голу «Монако», «Анже» едва не закончил матч. Номинальный опорник Баптист Сантамария сделал единственную для себя в матче подачу — от лицевой линии, во второй темп — и она была близка к голевой. Шейк Н'Дойе легко сбросил сопротивление Головина, который ниже оппонента на десяток сантиметров, и пробил в угол — Субашич команду спас.



И затем «Монако» добился своего. Вышедший вместо растворившегося на поле Лопеша Карлос Винисиус убежал на рывке от защитника и с удовольствием упал после контакта в штрафной. Фалькао в таких ситуациях пенальти не мажет — 2:2.



Головин был заменён на последних минутах. Во втором тайме ему пришлось проделать достаточно беговой работы, и он стал одним из тех, кто строил камбэк монегасков. Впрочем, уже в компенсированное время гости могли упустить ничью, но защитнику «Анже» Матео Павловичу дважды подряд не хватило точности.