«Желания у «Спартака» было больше, чем разума. Эмоции захлёстывали»

Ничейный матч «Спартака» и «Краснодара», результат которого не удовлетворил ни одну из команд, сменился пресс-конференцией главных тренеров. Первым к журналистам вышел Мурад Мусаев, начавший общение с послематчевого комментария.

— Мы увидели яркий матч. Обе команды шли в атаку. Порой футбол был слишком открыт. Такие матчи украшают чемпионат. Мы рады смелости команды, но свои моменты нужно реализовывать больше. Начало матча осталось за «Спартаком», с нашей стороны в середине поля было мало подборов. Потом, к середине первого тайма, у «Спартака», видимо, закончились силы. Второй тайм прошёл на встречных курсах.



— Почему в заявке не оказалось Ивана Игнатьева?

— С нами тренировались молодые игроки, но они были не готовы играть. Мы решили, что в ущерб себе, но отдадим их во вторую команду. Игнатьев был не готов, поэтому остался в Краснодаре.



— Есть ли у него конфликт?

— Нет. Он был не готов к сегодняшнему матчу.



— Как оцените игру Фьолусона?

— В пропущенном мяче есть его вина, он получил за спину. Но затем футболист провёл уверенный матч, практически не допустив ошибок. Когда кто-то из центральных защитников выпадает, играет он.



— Какие сложности были при подготовке к «Спартаку»?

— Мы понимали, что не стоит ориентироваться на предсезонные матчи, но ждали от Спартака 4-4-2. Никаких неожиданностей не было.

Мурада Мусаева сменил в конференц-зале Олег Кононов. В роли «и. о.» пресс-атташе «Спартака» впервые появился Филипп Папенков, сменивший ушедшего Леонида Трахтенберга. Кононов также прокомментировал результат встречи.

— Сыграли таким образом, что не могу сказать, что было стыдно. Мы старались доминировать в прессинге, владении мячом. Игроки выполнили задания, которые у нас были перед штрафной. Не справились с задачей забить гол. Каждая ничья – это как проигрыш. Несмотря на то что играли с «Краснодаром», который занимает второе место и претендует на первое, как и мы. Результатом мы недовольны.



— Почему решили оставить в запасе Глушакова?

— У нас достаточная конкуренция на этой позиции. Все игроки достойны играть с первых минут, как и Глушаков. Я выбрал этот вариант, потому что посчитал нужным, чтобы играли Зобнин и Гулиев. Глушаков усилил команду на то время, что вышел.



— Как оцените игру Ломовицкого?

— Ломовицкий получил микротравму. Я планировал его менять во втором тайме. В нескольких эпизодах он сыграл не так, как хотелось бы, поэтому я поменял его чуть раньше.



— Что произошло с Рассказовым?

— Обыкновенная усталость. Тот, кто не будет ошибаться, — игрок высокого уровня. Но я вижу прогресс, он набирает по сравнению с осенью. Раньше Рассказов неудовлетворительно проводил концовки игр, но сегодня была большая нагрузка на него, и он справился.



— Не боялись ли так бодро прессинговать «Краснодар», который уже набрал форму?

— Это наш принцип игры. В каждом матче вы увидите такую игру, что касается отбора мяча.



— Почему Зе так много брал игру на себя?

— Спасибо, что он забил гол и не отдал никому мяч в этом моменте. Это первая игра, желание проявить себя превалирует. Было больше эмоций. Нам нужно держать эмоции в себе. Эмоции не должны поглощать разум в атаке, а в отборе – помогать. Ни один игрок не должен стоять. Эти эмоции очень нужны. Мы не справились с эмоциями в атаке.

— Команда не подстроилась друг под друга?

— Да. В первую очередь решают эмоции. Требования, которые нужны в атаке, не такие, как нам хотелось бы ещё.



— Насколько вы довольны игрой Ханни в атаке?

— Это первая игра. Эмоции захлестывали. Давление есть, игроки его чувствуют. Желания было больше, чем разума. Вы знаете, как Ханни может отдавать и забивать. Он техничный игрок. Скажу игрокам, что нужно успокоиться. Мы много работали над определёнными компонентами игры, они удавались. Не хватает точности.



— Эксперимент с Гулиевым не удался?

— Он отыграл хороший матч. Его надо поздравить с первым официальным матчем за «Спартак». Он уверенно его провел, будто давно играет здесь. Ошибки есть. Я знаю, что он мог бы сыграть на другой позиции, но, поскольку он ментально не готов, я поставил его на привычную позицию.

— Выход Глушакова – желание не пропустить?

— Я хотел его выпустить. По игре требовалось, чтобы мы не отдавали инициативу соперника. Лучше него никто бы не сыграл на этой позиции. Мы могли забить в концовке. Если бы да кабы… но не буду говорить дальше.



— На последней минуте просили сделать подачу?

— Да. Лучше бы сделали пас под передачу в штрафную, но игроки должны принимать решения и нести ответственность за них.



— Шикарный длинный пас Аиртона – случайность?

— Трудносказать, но он увидел, что Зе отрывается, и быстро сделал замечательную передачу.