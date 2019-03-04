Трансфер Айртона изменит «Спартак». Бразилец действительно хорош

Ещё раз о логике выбора

Приобретение Айртона зимой вызвало множество споров и сомнений. Многим казалось, что «Спартак» ощутимо переплатил, выложив за неопытного и сырого исполнителя аж семь млн евро, да и вообще не усилил самую проблемную зону последних лет, поскольку купил футболиста, который едва ли на сегодня сильнее и стабильнее Комбарова.

Признаюсь, мне тоже виделось, что этот трансфер скорее для будущего, а не нынешнего сезона. Ведь молодым бразильцам, приезжающим в российский чемпионат напрямую с родины, а не из Европы, примерно всегда требуется время для адаптации и обучения. Иногда – полгода, а порой и куда больше. Свежий пример Педро Роши до сих пор перед глазами.

Но уже в декабре, просматривая полные матчи «Флуминенсе», можно было понять, почему «Спартак» рискнул и сделал выбор в пользу Айртона, несмотря на все его недостатки. Его отличали потрясающая выносливость и мобильность (в этом компоненте он противоположность Комбарову), высокий объём интенсивной беговой работы, умение работать в прессинге, страсть к созидательным действиям и, самое главное, более разнообразные включения в атаку. Он не приклеивается к бровке, а способен открываться в полуфланг или центр (вспомним гол «Локомотиву» в Катаре) под разрезающий пас.

Айртон — хороший вариант для «Спартака». У него уже сейчас есть нужные качества Не обращайте внимания на недостатки: по типажу 21-летний бразилец подходит красно-белым не только в перспективе, но и прямо сегодня.

Правильная адаптация

Об окончательной адаптации говорить пока рано – одна игра не может служить показателем. Но «Спартак» в данной ситуации поступил очень правильно. Он не оставил Айртона наедине с размышлениями в Бразилии, а сразу же, ещё под Новый год, привёз в холодную Россию. Потом привлёк к работе с первого же сбора, дал стабильное игровое время, причём на разных позициях, и сделал всё возможное, чтобы бразилец пережил период адаптации безболезненно.

Если вернуться к примеру Педро Роши, тому повезло намного меньше: красно-белые вырвали его, скромного и романтичного парня, из Бразилии не перед сборами, а прямо посреди сезона в августе, лишили игровой практики вскоре после возвращения травмированных лидеров и тем самым напрочь убили уверенность. Настолько, что он её до сих пор не вернул, хотя потенциал у Роши действительно высокий – с этим согласны все, кто видел его в деле не только во время матчей.



Айртон же чувствует себя сейчас очень уверенно. И в первом же официальном матче мы увидели, насколько он может быть хорош.

Лучший по версии InStat

Бразилец стал лучшим игроком «Спартака», а также лучшим левым защитником всего тура по версии аналитической компании InStat с рейтингом 327. Эта оценка полностью совпадает с визуальными впечатлениями. В игре Айртона в первую очередь понравились три момента.



Во-первых, высокая мобильность и отличный уровень движения на протяжении всего матча. Два его острых включения на скоростном дриблинге в штрафную состоялись уже в концовке. Не было отрезков, в течение которых Айртон выключался из игры и брал длительные паузы. Комбаров же мало того что не отличается такой быстрой работой ног, так ещё и зачастую проседает по движению к концу таймов.



Во-вторых, бразилец отлично зарекомендовал себя в командном прессинге и наряду с Гулиевым был, пожалуй, лучшим с точки зрения интенсивного давления на соперников в момент приёма ими мяча. Отборов у него набралось лишь два, но главное, что Айртон почти всегда успевал минимизировать расстояния, не давал разворачиваться и стремился всегда дорабатывать эпизоды.

Айртон против «Краснодара»



ТТД (удачные) 117 (75%)

Удары (в створ) 2 (0)

Передачи (точные) 64 (75%)

Передачи вперёд (точные) 30 (67%)

Навесы (точные)4 (0)

Ключевые передачи (точные) 5 (1)

Передачи в штрафную (точные) 5 (2)

Обводки (удачные) 9 (6)

Единоборства (выигранные)25 (16)

Единоборства в обороне (выигранные) 11 (8)

Отборы (удачные) 2(1)

Перехваты (на чужой половине) 5(1)

Подборы (на чужой половине) 9 (5).

В-третьих, смелость. Обладать фланговым игроком, который вскрывает пространство за счёт индивидуальных качеств, — это роскошь по меркам нашего чемпионата с массовой низкой обороной. Пусть дриблинг Айртона смотрится простоватым, но главное, что он быстр и эффективен.

В игре Айртона по-прежнему хватает погрешностей – ему нужно улучшать качество отбора (по разу за каждый тайм прямо около штрафной мимо него прокидывали мяч Сулейманов и Вандерсон) и чёткость в завершающих действиях. Бразилец неоднократно входил в полуфланг и выполнял обостряющие передачи, но единственное точное действие он выполнил не из своей зоны, а из глубины – в эпизоде с голевым забросом на Зе Луиша.



Однако если Айртон будет показывать хотя бы такой же уровень, как во вчерашней игре, то сегодняшний Комбаров в футболе Кононова конкурировать с ним, конечно же, не сможет. Кажется, эпоха заканчивается.