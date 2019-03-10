Джака одним ударом унизил де Хеа. И открыл счёт в игре с «МЮ»

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встречаются в матче, который напрямую влияет на расклады в топ-4 таблицы АПЛ. Перед этой встречей «МЮ», рванувший при Сульшере, занимал четвёртую строчку, опережая «Арсенал» на одно очко. В случае победы манкунианцы могли не только увеличить отрыв, но и сравняться по очкам с «Тоттенхэмом».

У «Манчестера» всё ещё катастрофа с травмированными игроками, но по сравнению с игрой против «ПСЖ» тренерский штаб получил в распоряжение Поля Погба, Неманью Матича и Антони Марсьяля. Первые двое в итоге вышли в старте, а француз начал матч на скамейке. «Арсенал» же остался без дисквалифицированного Лукаса Торрейры.



Счёт открыли хозяева – безумным по красоте и сложности голом от Гранита Джаки. Полузащитник так пробил издали, что мяч без всяких рикошетов вильнул перед Давидом де Хеа и ушёл в противоположную от вратаря сторону. Испанец даже не дёрнулся.