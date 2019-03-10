Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леванте» — «Вильярреал». 10 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», 10 марта 2019, Джака открыл счёт

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»
«Чемпионат»
Фото: Julian Finney/Getty Images
Джака одним ударом унизил де Хеа. И открыл счёт в игре с «МЮ»
Главный матч английского тура, один из ключевых этой весной.
Футбол / Англия

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встречаются в матче, который напрямую влияет на расклады в топ-4 таблицы АПЛ. Перед этой встречей «МЮ», рванувший при Сульшере, занимал четвёртую строчку, опережая «Арсенал» на одно очко. В случае победы манкунианцы могли не только увеличить отрыв, но и сравняться по очкам с «Тоттенхэмом».

У «Манчестера» всё ещё катастрофа с травмированными игроками, но по сравнению с игрой против «ПСЖ» тренерский штаб получил в распоряжение Поля Погба, Неманью Матича и Антони Марсьяля. Первые двое в итоге вышли в старте, а француз начал матч на скамейке. «Арсенал» же остался без дисквалифицированного Лукаса Торрейры.

Счёт открыли хозяева – безумным по красоте и сложности голом от Гранита Джаки. Полузащитник так пробил издали, что мяч без всяких рикошетов вильнул перед Давидом де Хеа и ушёл в противоположную от вратаря сторону. Испанец даже не дёрнулся.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент