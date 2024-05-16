Гасперини прокомментировал поражение «Аталанты» в финале Кубка Италии с «Ювентусом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение команды в финале Кубка Италии с «Ювентусом» (0:1).

«Нам противостоял сильный соперник, который быстро вырвался вперёд и очень хорошо защищался. Я думаю, что «Аталанта» играла хорошо, мы долгое время владели инициативой, но не могли создать много моментов для взятия ворот, но всё же имели шансы переломить ситуацию.

Мы недовольны поражением, но не настолько разочарованы нашей игрой. Это поражение с небольшим перевесом, и, естественно, о нас говорят, но у нас есть важные цели, которые ещё предстоит достичь в Серии А и Лиге Европы», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, «Ювентус» в 15-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии.

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