Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасперини прокомментировал поражение «Аталанты» в финале Кубка Италии с «Ювентусом»

Гасперини прокомментировал поражение «Аталанты» в финале Кубка Италии с «Ювентусом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение команды в финале Кубка Италии с «Ювентусом» (0:1).

Кубок Италии . Финал
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 4'    

«Нам противостоял сильный соперник, который быстро вырвался вперёд и очень хорошо защищался. Я думаю, что «Аталанта» играла хорошо, мы долгое время владели инициативой, но не могли создать много моментов для взятия ворот, но всё же имели шансы переломить ситуацию.

Мы недовольны поражением, но не настолько разочарованы нашей игрой. Это поражение с небольшим перевесом, и, естественно, о нас говорят, но у нас есть важные цели, которые ещё предстоит достичь в Серии А и Лиге Европы», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, «Ювентус» в 15-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии.

Материалы по теме
Миранчук проиграл два финала в составе «Аталанты». Оба — «Ювентусу» в Кубке Италии

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android