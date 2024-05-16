Голкипер ЦСКА Тороп находится в стационаре после игры с «Зенитом»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о том, что вратарь команды Владислав Тороп сейчас находится под контролем врачей в стационаре.

«У Владислава Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. Сейчас он находится под контролем врачей в стационаре. Наиболее вероятно, что утром его на спецтранспорте доставят в Москву, после чего будет определена тактика дальнейшего лечения», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, после ответного финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пен) у Торопа диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга. Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Торопу с большой вероятностью потребуется операция.