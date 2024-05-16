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ЦСКА опубликовал фото Торопа из больницы после тяжёлой травмы в матче с «Зенитом»

ЦСКА опубликовал фото Торопа из больницы после тяжёлой травмы в матче с «Зенитом»
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ЦСКА опубликовал фото голкипера Владислава Торопа из больницы. Напомним, вратаря госпитализировали после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом во время матча Кубка России (0:0, 4:5, пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

Фото: Фото: телеграм-канал ЦСКА

Напомним, после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом у Торопа диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга. Сейчас голкипер находится в больнице.

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов, комментируя травму вратаря, заявил, что с большой долей вероятности ему понадобится операция.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он отстоял «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

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