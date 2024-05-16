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Хави объяснил, почему давал мало игровых минут новичку Витору Роке в текущем сезоне

Хави объяснил, почему давал мало игровых минут новичку Витору Роке в текущем сезоне
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игровом времени новичка каталонской команды, юного бразильского форварда Витора Роке.

«Всё дело в том, что первоначально планировалось, что Витор Роке присоединится к нам в июле, а не в январе, но из-за травм пришлось совершить эту сделку. Мы ждали Витора, но ему ещё нужно развиваться и многому учиться. У нас в команде очень много сильных и важных игроков, которых он пока не может заменить», — приводит слова Хави журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее агент Андре Кюри, представляющий интересы Витора Роке, заявил, что форвард покинет каталонский клуб, если не будет получать игровую практику.

Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 13 матчей и забил два мяча.

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