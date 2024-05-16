Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о финальных матчах сезона для команды, обратившись к болельщикам манкунианцев после победы в матче перенесённого 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:2).
«От имени игроков, штаба и от себя лично я хочу поблагодарить всех вас за блестящую поддержку в этом сезоне. Этот сезон ещё не завершён. Сначала мы едем к «Брайтону» за тремя очками, а затем отправляемся на «Уэмбли». И я обещаю, что игроки отдадут все силы, чтобы получить этот кубок и привезти его на «Олд Траффорд». Мы уверены, что вы будете поддерживать нас. Спасибо вам, вы лучшие болельщики в мире!» – приводит слова Тен Хага BBC.
Отметим, встреча «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном» в заключительном туре АПЛ пройдёт 19 мая, игра с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии – 25-го.
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