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Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ньюкаслом»

Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о финальных матчах сезона для команды, обратившись к болельщикам манкунианцев после победы в матче перенесённого 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:2).

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Майну – 31'     1:1 Гордон – 49'     2:1 Диалло – 57'     3:1 Хойлунд – 84'     3:2 Холл – 90+2'    

«От имени игроков, штаба и от себя лично я хочу поблагодарить всех вас за блестящую поддержку в этом сезоне. Этот сезон ещё не завершён. Сначала мы едем к «Брайтону» за тремя очками, а затем отправляемся на «Уэмбли». И я обещаю, что игроки отдадут все силы, чтобы получить этот кубок и привезти его на «Олд Траффорд». Мы уверены, что вы будете поддерживать нас. Спасибо вам, вы лучшие болельщики в мире!» – приводит слова Тен Хага BBC.

Отметим, встреча «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном» в заключительном туре АПЛ пройдёт 19 мая, игра с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии – 25-го.

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