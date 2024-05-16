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Ряд клубов АПЛ выступает против идеи об отмене VAR со следующего сезона

Ряд клубов АПЛ выступает против идеи об отмене VAR со следующего сезона
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Несколько клубов английской Премьер-Лиги, в том числе входящих в «большую шестерку», намерены проголосовать за сохранение VAR. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, мнение большинства клубов чемпионата Англии по-прежнему заключается в том, что технология видеопросмотров скорее помогает арбитрам решать спорные эпизоды, чем мешает. Многие клубы хотели бы усовершенствования системы VAR, а отказ от неё считается чрезмерной мерой.

Сообщается, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют за или против такого шага.

Ранее подобное голосование провели в Швеции – клубы страны отказались вводить VAR. Согласно нормам УЕФА, страны сами решают, проводить им свои внутренние турниры с VAR или без.

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